Tine Blomme is futbalista ambassadrice en trainster bij KFC Damme

Ondanks wind en regen stond Tine Blomme op zaterdagochtend gedreven haar team U10 te coachen in een vriendschappelijk duel tegen bezoekers, die uit het verre Wevelgem waren afgezakt.

Kort na de middag moest Tine zelf nog tussen de krijtlijnen verschijnen, want ze speelt op nationaal niveau in Bredene. Toen de bordjes 6-1 wezen in het voordeel van de kustploeg werd ze vervangen. Ze klaagde immers al in de voormiddag van een stijve nek. Maar goed, terug naar KFC Damme. “De dames van de fusieploeg beschouw ik allemaal als mijn vriendinnen. Mijn team U10 koester ik, het zijn stuk voor stuk toffe kindjes. Vermits al mijn vrije uurtjes naar het voetbal gaan mocht ik hier in Damme een heel mooi project helpen opstarten. In het toenmalige Sijsele begon mijn voetballoopbaan, vooraleer ik mijn hoogtepunt bereikte bij Club Brugge. Afgelopen kampioenschap promoveerden we met Bredene en we dingen nu in de hogere reeks mee naar een toppositie. Toen ik lang geleden een damesploeg moest kiezen omdat ik bij de jongens de leeftijdsgrens had bereikt zag ik toch wel even zwarte sneeuw. Dergelijke toestanden wil ik vermijden voor meisjes die nu in dat geval verkeren.”

Leeftijdsgrens

“Wij starten een ploeg U16 voor meisjes op. Op vrijdag trainen we en na nieuwjaar organiseren we ook enkele wedstrijden. Het is allerminst de bedoeling om meisjes van hun huidige ploeg weg te trekken maar wij geven hen de gelegenheid om bijkomende voetbalkennis op te doen. Als ze dan die fameuze leeftijdsgrens hebben bereikt zijn ze definitief welkom in onze gelederen en kunnen ze eventueel doorstromen naar ons eerste dameselftal. De voetbalverenigingen uit de nabije omgeving weten dat het absoluut niet onze bedoeling is om speelsters vroegtijdig weg te kapen. Zelf tel ik 24 lentes en hoop zolang mogelijk te fungeren als futbalista ambassadrice, spreekbuis dus voor alles wat dames betreft, en trainster in Damme, in combinatie met mijn carrière tussen de lijnen in Bredene”, besluit Tine. (JPV)

Zondag 15 december om 15 uur: KFC Damme – KSV Bredene B (heren) en om 14 uur: KFC Damme – K Racing Waregem (vrouwen).