T1 Chris Soete amuseert zich bij KDNS Ladies Heule One

De A-ladies van NS Heule hadden duidelijk geen last van aanpassingsproblemen. Nadat de meisjes van T1 Chris Soete vorig seizoen de titel pakten in de hoogste provinciale reeks, de derde op rij, staan ze ook in de Interprovinciale A-reeks helemaal bovenaan. “We gaan voort op ons elan”, lacht Chris Soete.

Dat heet dan gelukkig zijn, zong destijds de veel te vroeg overleden Ann Christy. Bij de ladies van NS Heule weten ze er alles van. “Onder mijn leiding hebben we ondertussen 79 wedstrijden gespeeld, 78 daarvan hebben we gewonnen”, zegt Chris Soete met enige trots.

zonder complexen

“Met drie opeenvolgende titels hebben we de stoutste verwachtingen overtroffen. En onze TGV bolt maar verder. Nadat we tegen R. W. D. M. Girls niet verder kwamen dan een 1-1-gelijkspel, slikten we op het veld van medeleider Ninove onze eerste nederlaag na een hoogstaande wedstrijd met 4-2 om duimen en vingers vanaf te likken. Dat we aan het kortste eind trokken, was het enige minpunt. Niet dat we minder waren dan Ninove, maar het gebrek aan ervaring brak ons zuur op. Vorige week op de toenmalige ongeslagen leider Brakel gingen we met 3-4 winnen. Brakel wist niet meer wat verliezen was, had nog maar vijf tegengoals geslikt. Maar mijn meisjes lieten hun geroemde defensie sterretjes zien. Brakel is een samenraapsel van meisjes die voorheen bij Waregem Zulte en Aalst hun strepen verdienden. Wij kwamen er zonder complexen aan de aftrap, en wisten dat we hen met onze snelheid pijn konden doen. En zo geschiedde.”

vierde titel op rij?

Chris Soete was voorheen gedurende 15 jaar als jeugdtrainer aan de slag bij de jongens van SV Roeselare. Voetbal kent duidelijk geen geheimen voor de 58-jarige Wevelgemnaar. “Voetbal is de rode draad in mijn leven. Bij de jeugd van Roeselare heb ik schitterende momenten beleefd. Maar mijn periode bij de Ladies NS Heule overtreft alles. Ik noem de ploeg dan ook mijn kindje. De meisjes zijn gedreven. Ik hoef ze nauwelijks op te naaien. Als ze aan de aftrap komen, willen ze winnen. Of we een vierde titel op rij zullen vieren? Ik doe niet mee aan grootspraak. Maar we zijn met ons nog niet klaar. Trouwens, met Heule ben ik met mijn gat in de boter gevallen. Naast trainer van de dames werd ik ook tot sportief manager van de heren gepromoveerd. Bij NS Heule zijn ze goed bezig. Ook de mannen van de B-ploeg doen het onder de alom gekende Florin Frunza voor hun eerste seizoen niet onaardig”, besluit Chris Soete. (AV)