SK Staden dames A ontslaat coach die club titel schonk: Gesprekken met opvolger Rudy Blanchard volop bezig

De dames van SK Staden A zijn kampioen in eerste provinciale na de riante 0-5-zege in Wervik. Opmerkelijk: enkele dagen eerder raakte bekend dat het bestuur de samenwerking met coach Rudy Blanchard stopt. De Oostnieuwkerkenaar begrijpt de redenen niet. “Het afscheid zal pijn doen.”

“Net zoals in de vorige jaren hebben we ook nu net voor het competitie-einde een evaluatie gehouden met de spelersgroep”, zegt sportief verantwoordelijke Leen Scheldeman. “Daaruit kwam direct naar boven dat bepaalde meisjes problemen hadden met zijn aanpak, dan vooral op trainingsvlak. Voor velen was het soms te gemakkelijk. Voor een niveau hoger zal er iets tactischer getraind moeten worden, vandaar de misschien wel drastische beslissing.”

“Ondertussen zijn de gesprekken met een vervanger volop bezig. Het is de bedoeling dat we die snel kunnen voorstellen”, zegt Scheldeman. “Qua samenstelling van de kern verandert er niet veel. Faye Verlae zal afzakken naar onze C-ploeg, maar Jolien Vandepitte keert terug van Zwevezele. Als we nog enkele nieuwe speelsters kunnen halen, moeten we voldoende gewapend zijn voor ons verblijf in de nieuwe interprovinciale competitie.”

Rudy Blanchard kreeg al drie weken geleden te horen dat de samenwerking na dit seizoen zou stoppen. “Het bestuur haalde hiervoor een aantal redenen aan die ik maar moeilijk kan begrijpen. Een eerste was dat er blijvende rivaliteit was tussen mij en de volledige C-ploeg. Daarvan is geen sprake, want enkele keren dit seizoen heb ik ze gedepanneerd toen hun coach uitzonderlijk geen training kon geven. Enkele van de meisjes hebben me tijdens het seizoen ook gedepanneerd bij een spelerskrapte, want mijn kern was amper 14 dames groot.”

Foute proficiat

“Ook kon het bestuur het niet smaken dat ik op sociale media proficiat had gezegd op een pagina van WS Oudenburg, die dit seizoen concurrent is van onze C-ploeg. Je moet weten dat ik daar ook veel vrienden heb, uit mijn periode als scheidsrechter. Voorts wreef men mij aan dat de trainingen net iets intenser mochten zijn, maar dan nog mag het geen reden zijn om mij te ontslaan. De meisjes begrijpen het ook allemaal niet goed en stuurden mij al steunbetuigingen.”

“Het zal zondag dan ook pijn doen om van deze prachtige bende afscheid te moeten nemen, maar sowieso blijf ik hun eerste supporter, want het zijn één voor één topdames om mee te werken. Ondertussen kreeg ik van enkele clubs in de regio al aanbiedingen, maar ik wil eerst alles eens laten bezinken.”

Zondag 30 april om 15 uur: SK Staden A – Ladies Harelbeke A.