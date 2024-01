SK Staden C (3) staat voor spannend einde in competitie

Het derde damesteam van SK Staden staat in derde provinciale voorlopig op een gedeelde tweede plaats, met slechts een punt achterstand op leider Vlamertinge. Positief is wel dat het team van coach Armin Anousheh één wedstrijd minder afwerkte. Alleen dus maar lachende gezichten in het Stadense kamp na de vlotte 11-0-winst tegen De Haan vorig weekend. Laura Vanlerberghe was opnieuw een gesel voor de bezoekende defensie met vijf doelpunten.

“De uitslag laat het misschien niet vermoeden, maar De Haan was op zich geen slechte ploeg”, opent de 28-jarige spits. “Vanaf het eerste doelpunt zag je wel hun motivatie wegebben. Bij de rust was het dan ook al 6-0 en was de match eigenlijk gespeeld. Staden is echter blijven doorgaan op het elan, zelfs na de dubbele cijfers. De nieuwe winst is nu al de tiende van het seizoen, en dat op elf matchen. Vooraf hadden we echt niet verwacht om daar te kunnen meedraaien want de reeks is heel zwaar versterkt met ploegen als Vlamertinge, Heule B en Geluwe. Niet toevallig is dat met ons de top vier. Ik verwacht dus nog een spannend einde, want het verschil tussen de top vier is maar drie punten. De rechtstreekse confrontaties kunnen wel eens beslissend zijn. Daarin willen we tegen al dat jong geweld het verschil maken met de ervaring.”

Zondag ontvangen de dames van SK Staden C Heule C, de nummer tien uit de stand. “Dit seizoen zijn er twee ploegen van Heule in de reeks. De B’s zijn een rechtstreeks concurrent, maar ook de C’s zijn ondanks een mindere ranking niet te onderschatten. Het zal er dus op aankomen om zo snel mogelijk terug voor het verschil te zorgen.”

Ploegbelang primeert

De Wielsbeekse militair van beroep is ook dit jaar terug de goalgetter van dienst. “Maar voor mij is dit echt niet belangrijk. Voor mij telt het ploegbelang. Vraag me dus niet hoeveel doelpunten op de teller staan, want dat weet ik echt niet. Tegen De Haan waren het er vijf, dat weet ik wel”, klinkt het. Laura bevestigt ten slotte nog dat ze ook volgend jaar opnieuw zal voetballen bij SK Staden C, net als alle andere collega’s wellicht. (SBR)

Zondag 21 januari om 12.30 uur: SK Staden C – KDNS Heule C.