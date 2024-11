Rani Gevaert speelt al tien jaar bij Eendracht De Haan

Voor de Beker van West-Vlaanderen kregen de dames van Eendracht De Haan 0-16 om de oren. De eerste competitiematch werd met 10-0 verloren in De Panne. In oktober beterden de uitslagen en ontving de nooit versagende coach Dwight Maes loon naar werken.

Met Rani Gevaert, geboren in het jaar 2000, selecteerden we een ervaren kracht die heel objectief één en ander analyseert. “Van jongs af (aan) had ik interesse in het gebeuren met het ronde ding, want ik maak deel uit van een voetbalfamilie. Papa en nonkel voetbalden ook, broer en neef zijn nog steeds actief bezig. Vermits ik veel wedstrijden zag had ik de microbe snel te pakken. Vier seizoenen beproefde ik mijn geluk in andere oorden, daarna bood ik me aan in De Haan. Dit is intussen mijn tiende kampioenschap.”

“Natuurlijk zijn de resultaten niet om naar huis te schrijven. Laat ons gewoon verder trainen op dezelfde manier zodat we nog meer op elkaar ingespeeld geraken. Verder hopen we allemaal dat nieuwe speelsters zich aanbieden. Tijdens de wedstrijden is het tekort aan effectieven vaak het probleem. Soms moeten we met negen tegen elf strijden, en op die manier haal je geen resultaten.”

Jacky Claeys

“Toch zie ik het allemaal nog goed komen, we zijn stuk voor stuk gemotiveerd en geven steevast het beste van onszelf. Heel lang kreeg ik training van mijn vader, nu is Dwight Maes aan zet als oefenmeester. Zelf moet ik me natuurlijk aanpassen, al krijg ik het nodige vertrouwen. En dan is er nog afgevaardigde Michel Stuypens. Die sympathieke man staat altijd paraat voor ons.”

“Boven alles en iedereen staat voorzitter Jacky Claeys, al blijft hij de eenvoud in persoon. In de kantine heeft hij altijd tijd voor een opbeurend woordje, met supporters, spelers en speelsters. Ben je een vaste waarde in de eerste ploeg of begin je net te voetballen, het is hem om het even. Hij behandelt iedereen op identieke wijze.” (JPV)

Zondag 17 november om 15 uur: K. Eendracht De Haan – S. K. Staden C.