Promovendus Racing Waregem verteerde promotie goed: “Nog grote groeimarge, we mikken op de top drie”

Promovendus Racing Waregem heeft de stap naar tweede provinciale probleemloos verteerd. Het verloor wel van Heule, ook vorig seizoen al de grote concurrent, maar het klopte daarna op een overtuigende manier SV Kortrijk, VK Egem, Staden B en Harelbeke. Ook tegen FCB Middelkerke, voorlaatste in de stand, wil het de drie punten.

“Pas twee seizoenen geleden startte Racing Waregem met een damesploeg, maar door corona was er dat eerste jaar van een competitie niet echt sprake. Vorig jaar kregen wij dus ons eerste volwaardige seizoen en wij konden terug blikken op een heel sterke campagne”, stelt Luka De Langhe. “Onze doelstelling was de top-twee in de hoop dat wij op die manier zouden promoveren naar tweede provinciale en dat kwam ook zo uit. In tweede hoopten wij meer matchen te kunnen spelen en ook op een hoger niveau te voetballen en daarom vind ik het heel jammer dat er de eerste zeven matchen al forfait gegeven werd door Handzame en Eernegem. Van de vijf afgewerkte matchen verloren wij enkel van Heule, maar de grote kloof die er vorig seizoen tussen beide ploegen bestond, is alvast een stuk kleiner geworden. Ik ben er zelfs van overtuigd dat wij op termijn moeten kunnen wedijveren met een ploeg als Heule.”

Lat hoog leggen

“Het verschil ligt hem momenteel vooral in het feit dat Heule over meer ervaren speelsters beschikt, maar onze jonge ploeg heeft nog een grote groeimarge en er werden al belangrijke stappen gezet. De andere vier matchen wonnen wij probleemloos en ook tegen Middelkerke rekenen wij op een nieuwe driepunter. De match staat normaal geprogrammeerd op zaterdagavond, maar Middelkerke liet al weten dat het op zaterdag wellicht over onvoldoende speelsters zal kunnen beschikken. De kans bestaat dus dat er pas op zondag zal gespeeld worden. Voor ons geen enkel probleem, als de kustploeg maar geen forfait geeft. Wij hebben onze start niet gemist en daarom denk ik dat wij de lat hoog moeten leggen en mikken op de top drie. De sfeer binnen de groep is werkelijk ideaal en met dat doel voor ogen zal iedereen wel een tandje bij steken.” (IVD)

Zaterdag 22 oktober om 19.30 uur Racing Waregem-FCB Middelkerke.