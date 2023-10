Mirando Dewilde trainer van eerste damesploeg bij KFC

Het ontbreken van een damesploeg was al langer een witte vlek in de werking van KFC Poperinge, maar daar is sinds enkele maanden door de samenwerking met KBS Westhoek verandering in gekomen. Ondertussen heeft het rood-gele damesteam twee competitiewedstrijden achter de rug. Mirando Dewilde (51) blikt positief terug op zijn eerste maanden als coach.

“Toen ik in januari trainer werd van KBS Westhoek wist ik nog niet dat de club zou samenwerken met KFC Poperinge”, vertelt Mirando. “Ik zie dit nieuwe langetermijnproject wel zitten.”

“Ik heb ondertussen wel wat ervaring in het wereldje van het dames- en jeugdvoetbal. Ik was destijds bij de opstart betrokken van de damesploeg in Brielen. Ik was er 12 jaar trainer en ook even jeugdcoördinator. Later trok ik naar RW Hollebeke om er jeugdcoördinator te worden. Ik combineerde dat een jaar met het trainerschap van de dames van NSVD Handzame. Het is allemaal nog wat zoeken”, geeft Dewilde eerlijk toe. “In het tussenseizoen vertrokken een aantal dames, maar er kwamen enkele jonge speelsters over uit de jeugdreeksen van KFC Poperinge. Daarnaast sloten nog enkele meisjes aan die nooit eerder voetbalden.”

Heel gemotiveerd

Ik beschik momenteel over een groep van twintig speelsters die op training en tijdens de wedstrijden het beste van zichzelf geven. Ze luisteren naar mijn tips en raadgevingen en zijn heel erg gemotiveerd.”

Momenteel telt het team van Vlamertingenaar Mirando Dewilde drie punten uit twee wedstrijden. “Onze eerste wedstrijd wonnen we met forfaitcijfers door het niet opkomen van de tegenstrever en vorig weekend verloren we nipt van Emelgem-Kachtem. Voorlopig is de groepsvorming het belangrijkste en zijn de resultaten van ondergeschikt belang. Het is de bedoeling om over enkele jaren weg te geraken uit derde provinciale, maar dat is toekomstmuziek. Nieuwe speelsters ouder dan 15 jaar zijn steeds welkom om het team in de breedte nog wat uit te breiden”, besluit trainer Dewilde. (PDC)

Zondag 8 oktober om 13 uur: KSK Geluwe – KFC Poperinge.