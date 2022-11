Marith Decabooter (Club YLA): “Veel concurrentie: hard werken blijft boodschap”

Thuis tegen KV Mechelen en AA Gent Ladies probeert Club YLA zes op zes te pakken. Lukt dat dan kan blauw-zwart met een gerust gemoed bij leider OHL het jaar afsluiten, want dan ligt het ticket voor play-off 1 voor het grijpen.

OHL en Anderlecht, de nummers één en twee in de Super League, steken er bovenuit. Vorige vrijdag won de regerende landskampioen met 5-3 van Club YLA. In de eerste helft klommen de bezoekers twee maal op voorsprong.

“Anderlecht te sterk? Een te groot woord”, vindt de Brugse defensieve middenvelder Marith Decabooter (18). “Wij speelden een hele goeie eerste helft, maar een mindere tweede. Toch denk ik dat wij de evenknie waren van de thuisploeg. Alleen was Anderlecht na de rust bijzonder efficiënt.”

Waardoor Club YLA voorlopig op de vierde plaats staat, op twee punten van Ladies Genk dat één wedstrijd minder afhaspelde. “Het kan altijd beter”, weet Decabooter. “Tegen Genk lieten we punten liggen, maar met de huidige gang van zaken zijn we best tevreden. We staan waar we willen staan en we lonken naar de derde plaats. Genk speelt zaterdag thuis tegen Zulte Waregem en trekt een week later naar Standard. Geen makkelijke opdrachten voor hen. Pakken wij thuis tegen Mechelen en Gent zes op zes, dan kunnen we misschien naar de derde plaats klimmen.”

Eind dit jaar word ik 19, ik kan nog altijd veel bijleren

Vaste waarde

Club YLA won dit seizoen al twee maal van Mechelen: 0-3 in de competitie, 6-3 in de achtste finales van de Beker van België. Intussen groeide Decabooter, in Brugge studente ergotherapie, onder trainer Dennis Moerman uit tot vaste waarde. In de competitie stond ze tot nog toe elke wedstrijd aan de aftrap.

“Dit is mijn derde seizoen bij Club YLA”, verduidelijkt de Harelbeekse. “Het eerste jaar speelde ik met de beloften, nu mijn tweede seizoen in de A-kern. Vorige competitie heb ik veel gespeeld, maar was ik ook een aantal matchen invaller. Nu mag ik zeggen dat ik vaste waarde ben, maar er is veel concurrentie. Hard blijven werken is de boodschap. Eind dit jaar word ik 19. Ik kan nog altijd veel bijleren.”

Op haar leeftijd de normaalste zaak van de wereld. Kiezen voor voetbal was voor Decabooter niet evident. “In mijn familie zitten vooral basketballers en volleyballers”, weet ze. “Mijn opa loodste me naar het voetbal. Ik begon bij kleinere clubs als Desselgem en Harelbeke en werd door Zulte Waregem opgemerkt. Daar speelde ik één seizoen bij de U15, daarna drie seizoenen bij de beloften, waar ik door Club YLA werd gescout. De stap naar Brugge heb ik me nog geen moment beklaagd. Intussen studeer ik ook in Brugge.”

Zaterdag 3 december om 16.15 uur in Aalter: Club YLA – KV Mechelen.