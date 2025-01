Manon Pyck is vaste waarde bij de Dames van Eendracht De Haan: “Iedereen heeft me geholpen”

Sinds de komst van nieuwe coaches Rudy Gevaert en David Vandyck waait er een nieuwe wind bij de Dames van De Haan. Na Nieuwjaar wonnen ze met 0-6 op bezoek bij Fusion Oostende en speelden ze thuis 1-1 gelijk tegen KRC De Panne.

Het voorbije weekend stond de verre trip naar KSK Beveren-Leie gepland maar de kustmeisjes gaven verrassend forfait. Wij zochten teammanager Michel Stuypens op voor tekst en uitleg. “We werden geconfronteerd met brute pech wegens talrijke ziektegevallen terwijl meisjes, die moesten werken, geen vakantie toegekend kregen. Door de verre afstand moesten we vroeg vertrekken en zoals je weet blijft onze kern nogal krap, ook al keren er velen terug. Naar volgende speeldag toe zouden we iedereen moeten kunnen recupereren. Dan staat de thuismatch tegen Heule gepland.”

Wij zochten ook Manon Pyck op. Het was donderdagavond en de training vond plaats in een ruime zaal vlak naast de accommodaties van Eendracht De Haan. Ze poseerde welwillend en gaf mondig tekst en uitleg.

Dochters van coaches

“In een ver verleden voetbalde ik ook al eens, samen met mijn broer, maar hield het vervolgens een paar jaartjes voor bekeken. Begin 2024 begon het weer te kriebelen en sloot ik me opnieuw aan. De terreinen van Eendracht De Haan liggen op een boogscheut van mijn woning, dus kan ik het spelletje best combineren met al de rest wat ik doe. Op technisch vlak had ik het een beetje moeilijk na een lange periode stilliggen maar iedereen hielp me. Het begin van de huidige competitie verliep een beetje in mineur maar nu zie ik week na week nieuwe elementen toestromen. Daar zie je de hand van de twee trainers Rudy Gevaert en David Vandyck in. De dochters van de coaches, Rani Gevaert en Laura Vandyck, voetballen in ons midden maar krijgen absoluut geen voorrangsrol. Iedereen is gelijk voor de wet.”

“En wat onze sportief verantwoordelijke Michel Stuypens betreft: die man is zijn gewicht in goud waard. Nooit klopt iemand tevergeefs aan zijn deur. Het forfait in Beveren-Leie was een momentopname. Veel meisjes doen weekendwerk en kunnen niet zomaar vakantie nemen. We zetten dit wel recht.” (JPV)

Zondag 2 februari om 17 uur: K Eendracht De Haan – KDNS Heule C.