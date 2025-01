Lobke Swaenepoel en Famkes Diksmuide Oostende A (1 nat.) naar Standard: “Fusie straalt professionaliteit uit”

De dames van Famkes Diksmuide Oostende A zijn met 3 op 9 aan het nieuwe jaar begonnen. Zaterdag in Luik willen Lobke Swaenepoel en co de twee nipte nederlagen van de voorbije weken doorspoelen.

Het zag er lang naar uit dat dames van FDO A een punt gingen rapen op het veld van Tienen. “Maar door een voorzet die in de 88ste minuut via de knie van één van onze verdedigsters binnenviel, gingen we voor de tweede keer op rij met het kleinste verschil onderuit”, baalt kapitein Lobke Swaenepoel. “We speelden nochtans geen slechte wedstrijd. In een wedstrijd met een hoog tempo waren de beste kansen zelfs voor ons. Op verschillende momenten hadden we de match kunnen beslissen, maar we lieten jammer genoeg enkele grote kansen liggen.”

Tijd nodig

En dus blijven de Famkes achter met 0 op 6 en moeten ze voorlopig tevreden zijn met een tiende plaats in de klassering. “Met onze 21 punten uit de heenronde kunnen we best tevreden zijn, zeker omdat onze seizoensstart niet vanzelfsprekend was. In vergelijking met vorig seizoen zijn er enkele belangrijke speelsters vertrokken of gestopt. Met een vijftal inkomende transfers en enkele jeugdproducten die tijdens de voorbereiding de overstap maakten naar de A-ploeg, zag onze kern er dus flink anders uit.”

“We hadden dan ook even de tijd nodig om op elkaar ingespeeld te geraken en de opstelling te vinden waarbij iedereen het best tot z’n recht komt. Daarnaast zagen we jammer genoeg ook vier speelsters langdurig uitvallen, wat onze kern wat heeft uitgedund. Toch mikken we, ondanks de mindere start van 2025 met 3 op 9, op minstens evenveel punten in de terugronde. We willen comfortabel kunnen blijven voetballen en uit de gevarenzone blijven.”

Vorig seizoen eindigde Famkes op een verdienstelijke negende plek. “Het was toen onze ambitie om in de linkerkolom te eindigen en dat is dit seizoen niet anders. Het zou mooi zijn als we het seizoen kunnen eindigen met meer dan 21 punten in de terugronde en een plaats in de top 8. Het is niet onmogelijk, maar dan moeten we puntenverlies zoals de voorbije weken vermijden. Er zal ook een stuntje nodig zijn.”

Net als hun mannelijke collega’s fuseerden de Famkes, die voorheen Famkes Westhoek Diksmuide Merken heetten, met KV Oostende tot Famkes Diksmuide Oostende. “In het begin moesten we wel wennen aan het idee. Vooral voor de B- en C-ploeg veranderde er veel. Al hun activiteiten vonden eerder plaats in Merkem en nu in Diksmuide. Het afscheid van het vertrouwde Merkem was niet voor iedereen even makkelijk. Maar het familiale en warme gevoel blijft leven, iets waar we met alle drie de ploegen onze uiterste best voor doen.”

Drie punten pakken

“We zijn er wel allen van overtuigd dat deze fusie gepaard zal gaan met een meer professioneel aanzien van onze club. Een A-team actief in eerste nationale en een beloftenteam in interprovinciale met goede faciliteiten, maakt ons als club aantrekkelijk en een perfecte omgeving voor een jong, ambitieus team”, vindt de 24-jarige centrale verdedigster.

“Voor het A-team is het trainingspatroon hetzelfde gebleven, maar was de nieuwe wedstrijdlocatie de grootste aanpassing. Het Batimont Solar Park is voelbaar breder en bovendien spelen we daar niet meer op kunstgras, wat wel even wennen was. Al heeft het ook voordelen, want we merken dat we op het einde van de wedstrijd vaak op conditioneel vlak meer overschot hebben.”

Lobke begon haar voetbalcarrière bij Jonkershove, om daarna via Famkes Merkem bij de jeugdopleiding van KSV Diksmuide terecht te komen. Na een tijdje bij Club Brugge is ze sinds 2016 weer bij Famkes actief. “Als kapitein neem ik de rol over van Sofie Huyghebaert, die vorig seizoen haar schoenen aan de haak hing. Ik probeer haar voorbeeld te volgen en in te zetten op een goede groepssfeer. Zelf heb ik me conditioneel al fitter gevoeld, want de combinatie van verre verplaatsingen voor mijn job als supply chain consultant en de afstand tussen Diksmuide en mijn woonplaats in Gent wegen wel door. Toch ben ik tevreden over mijn vastberadenheid en inzet. Met de juiste focus zullen mijn prestaties wel volgen.”

Zaterdag maken de dames van FDO A de verplaatsing naar Luik voor een duel tegen Standard B, dat net boven hen staat in de rangschikking. “In de heenronde was ik er tegen Standard niet bij en stonden we helemaal niet compleet, wat resulteerde in een 2-3-nederlaag. Zaterdag willen we dat rechtzetten, de drie punten pakken en weer boven Standard springen in het klassement.”

Zaterdag 1 februari om 17 uur: Standard De Liège B – Famkes Diksmuide Oostende A.