Laura Delheye en Merkem FWDM B (1) zetten waanzinnige reeks voort: “Ook zonder mij weet de ploeg zich te redden”

FWDM B won vorig weekend voor de zestiende keer op rij en blijft ongeslagen aan de leiding in eerste provinciale. Volgende week woensdag speelt het de halve finale van de Beker van West-Vlaanderen tegen reeksgenoot SK Reningelst A.

Bij FWDM B kunnen ze sinds de heropstart van de competitie met Laura Delheye op een nieuwe spits rekenen. “Toen ik eind december mijn laatste wedstrijd voor de A-ploeg speelde, liep ik al een tijdje rond met de gedachte om een stap terug te zetten”, opent Laura Delheye ons gesprek. “Ik heb al een tijdje last van blessures, waardoor ik niet echt pijnvrij kan trainen en spelen en verkoos daarom om bij de ploeg in eerste provinciale, waar het ritme niet zo intens is, te voetballen. Ik werk ook al een tijdje als post- en pakjesbezorger bij Bpost. Door mijn werk ben ik al een hele dag intensief bezig en werden drie trainingen per week te veel voor mij.”

Met elf doelpunten in drie wedstrijden is Laura al goed geïntegreerd in haar nieuwe ploeg. “Ik kende de meeste speelsters en kom in een ploeg die met rappe flanken speelt en zo zorgt voor een goede bevoorrading.”

Voetbalmicrobe

Laura had van thuis uit al heel vroeg de voetbalmicrobe te pakken. “Mijn vader Chris was jaren actief in het voetbal en hij had de hoop dat mijn broer ging voetballen, maar dat zat er niet in”, zegt Laura. “Ik begon op vijfjarige leeftijd bij WS Houthulst te voetballen. Toen ik bij de jongens de leeftijdsgrens om mee te spelen bereikte, ging ik bij Famkes Merkem voetballen. Het eerste jaar speelde ik in de ploeg die aantrad in derde nationale en ik kreeg ook af en toe speelgelegenheid in de A-ploeg. Ondertussen speelde ik acht seizoenen in eerste nationale en geef nu liever de kans aan een jongere, honderd procent fitte speelster.”

Komend weekend heeft FWDM B een competitievrije zondag en op woensdagavond speelt het de halve finale van de Beker van West-Vlaanderen tegen SK Reningelst A. “Ik zal er zelf niet bij zijn omdat ik op reis ben”, zegt Laura. “Doordat we nu zondag geen competitiewedstrijd hebben, was die vakantie al eerder geboekt, maar ondertussen is die halve finale door de coronastop verplaatst van 9 januari naar komende woensdag. Reningelst is een goede, stugge ploeg met veel duelkracht. In de heenronde zijn we daar met 0-3 gaan winnen. Het wordt ook deze keer geen gemakkelijke wedstrijd, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de ploeg het ook zonder mij zal kunnen redden”, zegt Laura vol vertrouwen. (PB)

Woensdag 23 februari om 16 uur: FWDM B – SK Reningelst A.