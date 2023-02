KSV Veurne heeft langetermijnvisie voor damesvoetbal in de streek: “Bij ons valt niemand uit de boot”

Met een 60-tal vrouwelijke leden en drie meisjesploegen zet KSV Veurne sterk in op de meisjeswerking. Ook de komende jaren verwacht groen-geel nog veel groei. David Vanheste, al drie jaar verantwoordelijk voor het damesproject, geeft uitleg.

“Over het algemeen kan ik stellen dat onze dames- en meisjeswerking heel goed verloopt”, glundert David Vanheste. “Elke maand komen er wel nieuwe meisjes uit de regio bij, dus het slaat aan en de werking zit duidelijk in de lift. Ik ben sinds drie jaar verantwoordelijk voor het meisjesproject in Veurne, maar krijg daar veel ondersteuning bij van het jeugdbestuur.”

Veurne tikt intussen de kaap van de 60 vrouwelijke leden aan. “En dan vergeet ik nog de meisjes mee te tellen die bij de jongens voetballen, want bij Veurne geven we ze de keuzemogelijkheid. Met onze U16-ploeg en de faniondames hebben we twee ploegen in competitie. Daarnaast hebben we een U13-ploeg, die nog niet in de competitie is ingeschreven, maar wekelijks twee keer traint en een keer per maand een oefenwedstrijd speelt.”

Kansen voor jeugd

Ook sportief gaat het de Veurnse dames voor de wind. “Onze eerste ploeg staat op een vijfde plek in derde provinciale en brengt wekelijks goed voetbal. Het ontbreekt soms wel nog een beetje aan efficiëntie, maar dat komt wel. Elke week geven we ook een paar van onze eigen U16-jeugdspeelsters de kans bij de eerste ploeg. De U16 speelt nu twee jaar in competitie onder leiding van trainster Elke. Ze zetten week na week grote stappen en sloten de heenronde als leider af. Ook in de terugronde pakten ze al zes op zes. Ook de U13 zet onder leiding van trainster Shana grote stappen. Volgend seizoen maken zij hun competitiedebuut.”

Twee fanionploegen

De 36-jarige Lombardsijdenaar ziet de toekomst van het Veurnse meisjesvoetbal rooskleurig in. “Bij ons valt niemand uit de boot en worden ook absolute beginners meteen door de groep opgenomen. Voor de toekomst hebben we nog veel plannen met het Veurnse meisjesvoetbal. Graag zouden we een U11-ploegje oprichten. Daarnaast willen we binnen twee jaar twee damesploegen in competitie hebben, een ploeg in tweede en een ploeg in derde provinciale, waar we dan onze eigen jeugdspeelsters verder kunnen laten rijpen om dan door te stromen naar de eerste ploeg. Binnen vijf jaar zouden we graag een stabiele eersteprovincialer zijn met eigen jeugdspeelsters”, besluit de zelfstandig tuinaanlegger.