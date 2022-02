Kelsy Tampère heeft het naar haar zin bij dames van SK Eernegem: “We hopen in de top vijf te eindigen”

Kelsy Tampère (22) speelt al vanaf haar twaalfde voetbal en belandde vorig jaar in SK Eernegem. Ze maakte samen met SK Eernegem, onder trainer Lorenzo Blomme (32), het debuut mee in derde provinciale van het damesvoetbal. Met een zesde plaats is iedereen tevreden. Kelsy speelt vooral centraal in de verdediging.

“Ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis van Torhout”, weet Kelsy. “Nadat mijn vorige club Koekelare het voor bekeken hield, ging ik op zoek naar een club in de buurt en kwam hier terecht in een zeer jonge groep. Het zijn vooral meisjes die vorig seizoen nog bij de U16 speelden en voor het eerst in een competitie met stijgen en dalen terecht kwamen. Ik ben dus, ondanks mijn leeftijd, een van de ouderen in een groep met veel 17- en 18-jarigen. Ik kan er dus mijn ervaring mee delen, want ik speelde al zes jaar in het eerste elftal bij Koekelare. Ik ben hier ook bij mijn aankomst heel goed opgevangen.”

Na de wedstrijd gaan we altijd samen iets drinken

“De sfeer zit goed en na de wedstrijden is er altijd een positieve sfeer. Ook al valt het resultaat al eens tegen, we gaan na een wedstrijd altijd samen iets drinken. Maar met een zesde plaats in dit eerste seizoen in derde provinciale hoor je niemand klagen. Het is toch een beetje een onverwacht goed resultaat. Het is ook een leuke reeks met vooral een aantrekkelijke derby tegen de buren uit Oudenburg. We kijken omhoog en hopen te kunnen afsluiten in de top vijf. (RI)

Zaterdag 19 februari om 18 uur: SK Eernegem SK Staden