Het vrouwenvoetbal opclubniveau blijft stilstaan

Waarschuwing: dit is een opinie van een sportliefhebber. En niet van een man. Een opinie over vrouwenvoetbal in België dus. Vijf jaar na een eerste opinie, na het EK 2017, toen kreeg ik de helft van Vlaanderen over mij. Van vrouwenvoetbalminnend Vlaanderen dan. Omdat ik durfde schrijven dat het niveau te laag was om de sport zo te hypen.

Zo te mediatiseren, de wedstrijden van de Red Flames in primetime op televisie bijvoorbeeld. Dat dan pakweg de nationale vrouwenploeg volleybal, een veel hoger niveau, minstens evenveel ondersteuning verdiende. We zijn vandaag vijf jaar later. Afgezien van de Red Flames, straks opnieuw op het EK, staat het vrouwenvoetbal op clubniveau nauwelijks verder. Als zelfs al vaandeldraagsterTessa Wullaert aan de alarmbel trekt (en vertrekt naar Nederland): “Op clubniveau zie ik maar weinig positiefs.” Dát bedoelde Johan Walem dus, haar coach bij Anderlecht dit jaar, die gefrustreerd over het niveau opstapte. Is dat dan het oordeel van een man over voetbalsters of van een voetballiefhebber over vrouwenvoetbal? Vijf jaar later is de discussie nog steeds niet uitgedoofd: we mogen vrouwenvoetbal niet vergelijken met mannenvoetbal. Maar mag dan geen rekening worden gehouden met het atletisch vermogen (snelheid, kracht…) als belangrijke component?

Geen mens kon ernaast kijken dat de Red Flames niet allemaal topatleten waren

Hein Vanhaezebrouck gaf laatst niet toevallig aan dat de Belgische topvoetbalsters dan misschien wel technisch en tactisch stappen hebben gezet, maar dat ze dringend fysiek ‘opgetraind’ moeten worden. Bondscoach Ives Serneels voerde niet toevallig fysieke parameters in voor zijn Red Flames – geen mens kon ernaast kijken dat het niet allemaal topatleten waren. Het kan het vrouwenvoetbal alleen maar aantrekkelijker maken, ja. Maar vraag is of we het daarmee gaan redden. Want ondanks alle buzz rond de Red Flames slaagt men er niet in het clubvoetbal in België te upgraden. Laatst gehoord van een clubleider uit de top vijf van de Super League: “we speelden onze laatste topmatch voor 88 toeschouwers”. Vooral familie en lieven, veronderstellen wij dan. En de tickets waren nochtans gratis… Het is een beetje de kip en het ei: zolang de voetballiefhebbers (m/v/x) het vrouwenvoetbal in België niet echt lusten (en dat is gezien het niveau niet zó verwonderlijk) gaan de clubs heus niet investeren. En zonder zware investeringen zal het niveau niet interessanter worden. Blijven we stilstaan. Maar allez vooruit: Hup Flames Hup!