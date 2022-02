Femke Van Waeyenberge (Cerkelladies Brugge A): “Tevreden met waar we nu staan”

In eerste provinciale van het damesvoetbal kan Cerkelladies Brugge A zondag 27 februari om 14 uur bij winst naast SK Staden A op de derde plaats komen te staan.

“Mocht dat lukken zou dit de kers op de taart zijn”, vindt Femke Van Waeyenberge. Vorige zondag werd met 1-4 gewonnen, op bezoek bij Harelbeke. “Gemakkelijke wedstrijden zijn er niet in onze reeks. De felle wind speelde ons parten. Anderzijds hebben we de bal goed rond getikt en redelijk wat kansen benut. Met onze voorlinie kunnen we dit seizoen zeker niet klagen. We hebben snelle speelsters en het maakt het allemaal wat leuker als je hen in de diepte kan aanspelen. En dat ze dan ook nog eens kunnen afwerken.”

Femke Van Waeyenberge (21) uit Sint-Kruis begon op vijfjarige leeftijd bij de jongens te voetballen, bij Moerkerke en Sint-Kruis. Later sloot ze zich aan bij de cadetten van de Cerkelladies. Ondertussen is ze toe aan haar negende seizoen bij groen-zwart. Nu het derde jaar bij de A-ploeg, voornamelijk als middenveldster op de zes of de acht, waar ze geregeld van positie wisselt met Karen Clibouw, Romina Dille of Kiliana Vanhauwaert.

Gretig

Zondag speelt de ploeg van Eric Van Arc thuis op de Gulden Kamer tegen SK Staden A, dat als derde in de rangschikking drie punten meer heeft dan de Cerkelladies. “Dat we naast hen kunnen komen te staan, is zeker een motivatie. Staden is een match van net niet. Het is erop of eronder. De heenmatch verloren we met 5-4. Het is een wedstrijd waar we zeer gretig zullen zijn. Met dezelfde inzet als tegen Damme zit er wel iets in, maar we zullen alles moeten geven. Dat hebben we dit seizoen ondertussen al laten zien.” Volgens Femke heeft het lang geduurd, maar de jonge ploeg kan best tevreden zijn met een vierde plaats. “We vormen een hechte groep, dat zie je op het veld. We knokken iedere wedstrijd en gaan voor elkaar door het vuur.” Dit was onder andere eerder deze maand te merken in de thuiswedstrijd tegen Damme die alsnog met 3-2 werd gewonnen. “We bleven strijden. Dat is het belangrijkste. Dat we voor elkaar blijven werken.”

Rustig seizoen

De ambitie bij Cerkelladies was een rustig seizoen draaien. Ondertussen staan ze daar mooi op die vierde plek. “Alles wat hoger kan is een bonus. Zolang we na iedere match kunnen zeggen dat we ons best hebben gedaan, valt er ons niets te verwijten. Een derde of twee plaats zou heel mooi zijn. Merkem staat eerste. Daar kunnen we niets aan doen. Heist staat tweede, en dat is tevens geen gemakkelijke tegenstander. Dus zijn we meer dan tevreden met waar we nu staan.” (ACR)

Zondag 27 februari om 14 uur: Cerkelladies Brugge SK Staden.