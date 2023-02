Delphine Lins depanneert bij FWDM B: “Wellicht treden we opnieuw aan met onze vaste ploeg”

FWDM B won vorig weekend met 2-3 op het veld van Svelta Melsele, dat vierde staat. Zaterdag is er de verplaatsing naar hekkensluiter ASC Havinnes.

“Zaterdag wonnen we eerder verrassend tegen de vierde in de stand”, zegt Delphine Lins, die sinds de winterstop de ploeg depanneert. “Vooral onze eerste helft was goed, maar juist voor de rust kwam Melsele tot 1-2 terug. Daarna hadden we het geluk dat Laura (Delheye, red.) direct de 1-3 kon scoren, want vanaf dan was het vooral overleven.”

Delphine voetbalt dit seizoen, na een onderbreking van goed twee jaar, opnieuw bij FWDM. “In het voorjaar had ik al een paar keer meegespeeld met de bedoeling om dit seizoen de draad nieuw op te nemen. Aanvankelijk maakte ik de keuze om te spelen voor de ploeg in tweede provinciale omdat dit het best te combineren is met het programma van mijn partner Sofie Verdonck, die trainer is bij de tweede ploeg van KSV Diksmuide. Soms is het ook moeilijk om te gaan trainen, want je zit in een gezinssituatie en we willen dat er zoveel mogelijk één van ons beiden ’s avonds thuis is.”

“Na de winterstop zaten ze bij de B-ploeg door examens van verschillende speelsters wat in de problemen en zo ben ik ingesprongen om te depanneren. Ik speel nu al heel de maand januari mee en nu de ploeg van tweede provinciale door forfaits van een aantal ploegen ook in februari een drietal weken niet moet spelen, blijf ik nog even op post.”

Speelmogelijkheden

Na de overwinning op Melsele staat FWDM B op een gedeelde tiende plaats en met winst tegen de laatste in de stand kan het wat verder weglopen van de ploegen onderin het klassement. “Tegen een ploeg die iedere week met grote cijfers verliest, moeten we gaan voor die zes op zes”, aldus Delphine.

“Nu iedereen zo wat terug is, zullen we wellicht weer met onze vaste ploeg kunnen aantreden. Waar ik daarna zal meespelen, is voor mij nog niet echt duidelijk. Na het weekend ga ik eens zien wat in functie van de kalender van Sofie de beste optie is op de meeste speelmogelijkheden”, besluit Delphine.

(PB/foto MG)

Zaterdag 11 februari om 15 uur: ASC Havinnes – FWDM B.