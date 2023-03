Delphine Caron traint binnenkort KSKV Ladies: “Ik wil in de voetsporen treden van mijn vader Diego”

Na een spelerscarrière van 22 jaar hangt Delphine Caron (26) na dit seizoen de schoenen aan de haak. Ze blijft niet bij de pakken zitten en zal trainster worden van de nieuwe damesploeg KSKV Ladies.

“Momenteel speel ik nog bij de C-ploeg van Staden in derde provinciale. Hopelijk kan ik mijn loopbaan afsluiten met een titel. Dat is me nog niet eerder gelukt”, zegt Delphine, die haar eerste voetbalpasjes zette als duiveltje bij SK Nieuwkerke. “Via Vlamertinge, Merkem, Staden, Cercle Brugge, Merkem en Reningelst ben ik nu opnieuw bij Staden terechtgekomen. Ik speel als nummer tien en combineer het met zaalvoetbal bij SWAF Ladies in Beernem.”

Veel nieuwe ploegen

Delphine kent Vlamertinge goed, nadat ze er een hele tijd speelster was. “Ik was vereerd toen ze me vroegen en zal nu in de voetsporen treden van mijn vader Diego. Hij is momenteel actief bij SK Zillebeke, maar was voordien een hele poos bij Vlamertinge aangesloten. Momenteel hebben we een kern van 18 spelers, we kunnen dus zeker starten. Zo komen er een deel speelsters over van SK Reningelst, waar ik al eens trainster was van de B-ploeg. Concrete ambities zijn er nog niet, want er komen veel ploegen bij. Sowieso kijken we al uit naar de vele derby’s”, aldus de Ieperse, die leerkracht lichamelijke opvoeding is in het Immaculata. (API)