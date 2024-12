Davy Dekyvere (FC Gullegem Ladies) tot T1 gepromoveerd

De damesploeg van FC Gullegem doet het voor haar debuut in derde provinciale met een voorlopige vierde plaats niet onaardig. Vorige zondag wonnen de roodhemden nog de derby tegen buur NS Heule.

Een tweetal weken werd Davy Dekyvere, die als T2 aan het seizoen begon, tot hoofdtrainer gebombardeerd. En de 50-jarige Heulenaar voelt zich als T1 uitstekend in zijn nieuwe rol. “Het bevalt me wel”, lacht Davy. “Vroeger heb ik ooit zelf gevoetbald, bij de jeugd van NS Heule. Maar omdat ik kok wilde worden en in het weekend moest werken, kwam er van voetballen niet veel in huis. Het was uiteindelijk mijn dochter Aune die mij opnieuw de voetbalmicrobe bezorgde. Aune liet zich aansluiten bij Heule en zoals het een goede huisvader betaamt, ging ik kijken. En ik ben blijven gaan. Toen ze uiteindelijk voor het nieuwe FC Gullegem koos, heb ik samen met haar de stap gezet naar de Gullegemse Poezelhoek.”

Ambitie

“Eerst kreeg ik de leiding over de U16. Enkele weken geleden werd mij gevraagd om ook de eerste ploeg bij de hand te nemen. Trainingen geven, gaat me goed af, alleen ben ik geen grote tacticus. Maar ik sta er niet alleen voor. Ik krijg veel raad en steun van mijn collega Youri Vandenheede. Dat de meeste speelsters van mijn huidige ploeg uit de U16 kwamen, is voor mij alleszins geen nadeel.” Met een voorlopige vierde plaats doen de dames van FC Gullegem het niet slecht. “Of we promotieambities koesteren”, herhaalt Davy Dekyvere. “Nee, we zijn zelfs aangenaam verrast dat we bij de top vier horen. Voor de titel zullen Staden en Zerkegem het onder elkaar uitvechten. Voor onze eerste competitiewedstrijd moesten we toevallig Staden in de ogen gaan kijken, kregen er een 6-1 nederlaag te slikken. Ondertussen hebben we stappen gezet. In de wedstrijd tegen Zerkegem leidden we met 3-1. Door gebrek aan ervaring moesten we uiteindelijk nog met 3-4 de duimen leggen. Dit seizoen betalen we nog leergeld. Mogelijk kunnen we volgend seizoen de lat hoger leggen”, besluit Davy Dekyvere. (AV)

Zondag 8 december om 14.30 uur: FC Gullegem – NS Heule.