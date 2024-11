Dames SC Oostrozebeke klaar voor duel met SK Staden

Het team van kapitein Philine Verbrugghe heeft de overstap naar eerste provinciale goed verteerd. Na negen wedstrijden heeft de damesploeg van Scor zich genesteld op een gedeelde negende plaats. Dit weekend mag het zich thuis meten met SK Staden A. “Of de overstap naar eerste provinciale een goede zaak was? Het was de wens van alle speelsters om de sprong te wagen. We waren met voorsprong kampioen in tweede en een nieuwe uitdaging lag voor de hand. Wel is het zo dat wij de promotie gemaakt hebben zonder versterking, maar dat bleek geen verstandige beslissing. Bij de eerste matchen merkten we al dat onze kern veel te smal was en met het uitvallen van onze topscorer was het moeilijk om punten te pakken. Wat later zijn daar twee meisjes bijgekomen: Louise De Sousa en Lara Langenraedt. Die versterking was broodnodig. We staan nu op tien punten met drie keer winst en één gelijkspel. Het gaat beter, maar we kunnen in elke linie zeker nog een extra speelster gebruiken.”

“De sterkte van ons team? Karakter tonen. Bij verlies tonen de meiden veel vechtlust en doorzettingsvermogen. Of het behoud in eerste provinciale tot de mogelijkheden behoort? Ik hoop dat we op het einde van het seizoen een viertal ploegen achter ons kunnen laten. Er zijn namelijk vier ploegen overgekomen naar eerste provinciale en daarvan zijn wij de beste. Ik hoop dat we tegen Nieuwjaar een veilige stek hebben in het klassement.”

Sterk Staden

Zaterdag wordt er om 19.30 uur thuis gespeeld tegen SK Staden A. “Staden heeft een heel goede ploeg. We hebben er al een oefenmatch tegen gespeeld en hebben die ook verloren. Staden is een vereniging die over verschillende damesploegen beschikt en bijgevolg kunnen putten uit verschillende ploegen. Staden staat boven ons geklasseerd. Het wordt heel moeilijk. Gelukkig kunnen we de laatste weken met een mooie groep aan het spel beginnen. Doordat enkele meisjes uit blessure terugkeren beschikken we over 14 tot 16 speelsters. Hoe dan ook belooft het een spannende wedstrijd te worden”, besluit de kapitein. (CLY)

Zaterdag 16 november om 19.30 uur: SC Oostrozebeke SK Staden A.