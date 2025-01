Dames Mandel United willen dit jaar verrassen

De dames van Mandel United leden enkele zware nederlagen voor de winterstop in eerste provinciale, maar rekenen op een betere terugronde in 2025. De doelstelling is om nog enkele plaatsen te stijgen en misschien te verrassen tegen sterke tegenstanders.

“De nederlagen voor de winterstop waren lastig, dat voelde iedereen op en rond het veld”, opent de 20-jarige keeper Lotte Notebaert uit Tielt die aan haar vierde seizoen toe is bij Mandel United. “We starten wel opnieuw met nieuwe moed. Ik geloof dan ook echt dat we een betere terugronde kunnen draaien. De sfeer in de groep zit goed en iedereen is gemotiveerd om te laten zien wat we waard zijn. Als team hebben we er vertrouwen in.”

“Persoonlijk ga ik er zeker niet zomaar vanuit dat we terug naar 2de provinciale gaan. Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen en in voetbal kan het snel gaan. Het is dus nog moeilijk te zeggen hoe het seizoen uiteindelijk zal eindigen”, aldus Lotte.

Derby

Zondag is er de derby tegen Rumbeke dat vierde staat. Vorige keer won Rumbeke met 4-1. “Rumbeke is een sterk team. Dat bewijzen ze met hun plek in de top 4. Ik verwacht een spannende en intense wedstrijd, maar ik hoop vooral op een leuke wedstrijd met mooi voetbal. Ondanks de vorige nederlaag kunnen we deze keer misschien verrassend uit de hoek komen en het de tegenstander lastig maken.”

“Zo’n derby brengt altijd iets speciaals met zich mee. Tegelijkertijd blijft het uiteindelijk een wedstrijd zoals elke andere waarin er drie punten te verdienen zijn. De motivatie om er vol voor te gaan is dan ook bij elke wedstrijd sterk aanwezig, of het nu een derby is of niet.”

“Het is haalbaar om nog een paar plaatsen te stijgen in het klassement. Er liggen zeker nog kansen om een aantal belangrijke punten te pakken. Wie weet kunnen we misschien wel hier en daar verrassen tegen een sterke tegenstander. Het belangrijkste blijft dat we groeien als team en er iedere week voor blijven gaan.” (RV)