Club YLA-coach Dennis Moerman maakt volgend seizoen overstap naar Anderlecht

Dennis Moerman, de huidige hoofdcoach van Club YLA, trekt volgend seizoen naar Anderlecht. Paars-wit maakte woensdagavond zijn komst bekend. Moerman wordt bij de vrouwen van Anderlecht assistent van hoofdcoach Dave Mattheus en zal er ook vorm geven aan de jeugdopleiding van de meisjes.

Moerman maakte eerder dit jaar al bekend aan het einde van het seizoen afscheid te zullen nemen van Club YLA. Hij was sinds 2021 hoofdcoach van de Brugse vrouwen. Voordien was hij ook al aan de slag bij de vrouwenploegen van AA Gent en Zulte Waregem. Met Anderlecht-trainer Mattheus werkte hij samen in Gent.

“De RSCA Women zijn al sinds jaar en dag de top in het Belgische vrouwenvoetbal”, zei Moerman in een eerste reactie. “Maar daar stopt het niet: een club als Anderlecht moet ook de ambitie koesteren om successen te bereiken op vlak van jeugdopleiding en doorstroming naar de eerste ploeg. Dat ligt volledig in lijn met de identiteit van de club. Ik ben dan ook erg vereerd om hieraan te kunnen bijdragen.”