Club YLA B kampioen in tweede nationale: “Speelsters beter begeleiden met nieuwe liniecoaches”

Opdracht volbracht! De trainers van Club YLA B kregen voor de start van het seizoen de opdracht deze beloftenploeg naar eerste nationale te loodsen. Dankzij een 5-0-zege tegen Brasschaat is de titel in tweede nationale A een feit.

Tot een maand geleden zag het er nochtans naar uit dat de titelstrijd pas op de laatste speeldag in een rechtstreeks duel tussen KVE Drongen en Club YLA B zou worden beslecht. Die match van komende zaterdag doet er niet meer toe. De Oost-Vlaamse ploeg liet tijdens de eindspurt enkele steken vallen. “Met zo’n jonge ploeg kampioen spelen! Dikke chapeau voor iedereen die daaraan meewerkte”, benadrukt Leo Van der Elst, marketing- and recruitmanager bij Club. “Vaak speelden onze meisjes tegen ploegen met vrouwen van 30 tot 35 jaar. Geen evidentie, die titel. Het was de ambitie van de club om de titel te pakken en volgend seizoen in eerste nationale te voetballen. Zodat het verschil met onze ploeg in de Super League wat kleiner wordt.”

In eerste klasse spelen onder meer de beloftenploegen van OHL, Standard, Anderlecht, Genk, Zulte Waregem en Gent. “Op dat niveau gaan ze kwaliteitsvollere wedstrijden kunnen spelen”, weet Van der Elst. “Dat is voor onze meisjes van de beloftenploeg interessant, maar ook voor de speelsters van onze A-ploeg die uit de Super League afdalen.”

Het werkt in beide richtingen. De voorbije drie seizoenen was Kevin De Haspe trainer van Club YLA B. Voor hem – hij speelt zelf nog nationaal voetbal in tweede klasse bij Olsa Brakel – is dit de eerste titel uit z’n carrière. Voordien haalde hij als voetballer en trainer nooit een kampioenschap binnen. Omdat hij een Uefa A-diploma wil halen in combinatie met competitievoetbal (volgend seizoen bij Elene-Grotenberge in derde nationale) haakt hij als trainer bij Club YLA af. Z’n assistent David Van Herreweghe, vader van Club YLA B-speelster Febe, gaat de beloftenploeg leiden.

Liniecoachen

Voor de Super Leagueploeg moet blauw-zwart nog een opvolger voor T1 Dennis Moerman vinden. De Oost-Vlaming wordt bij landskampioen Anderlecht assistent van Dave Mattheus. In het geruchtencircuit worden de namen van ex-speelster Heleen Jaques (Red Flames U16) en van Audrey Demoustier (T1 WS Woluwe) het vaakst uitgesproken. “Er zijn verschillende kandidaten”, reageert Leo Van der Elst. “We hopen tegen het einde van de competitie duidelijkheid te hebben. Bovendien is het de bedoeling om de staf uit te breiden met twee liniecoachen. Om onze speelsters nog wat individueler te kunnen begeleiden.” (HF)