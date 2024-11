Clementine Reynebeau schittert bij Club YLA en tekent langdurig contract: “Dankbaar voor alle kansen”

Clementine Reynebeau (16) tekende tot 2027 bij eersteklasser Club YLA. De aanvalster uit De Panne werd zo beloond voor haar sterke prestaties bij de eerste ploeg, waar ze sinds dit seizoen deel van uitmaakt. Ze is terug van enkele interlands met de U17 en wil de komende weken opnieuw schitteren voor blauw-zwart.

Clementine is dit seizoen een belangrijke schakel in het team van de Duitse coach Inka Grings. Zowel tegen AA Gent als tegen Anderlecht was ze telkens goed voor de beslissende goal. Haar sterke prestaties werden beloond met een contractverlenging tot 2027. “Ik ben natuurlijk heel tevreden over mijn ontwikkelingen binnen Club YLA”, vertelt de speelster die ooit begon bij WS Adinkerke. Via KSV Diksmuide maakte ze drie jaar geleden de overstap naar de damesploeg van Club Brugge. “Vorig jaar speelde ik bij de B-ploeg en dit jaar werd ik naar de A-ploeg overgeheveld. Het gaat beter dan verwacht en ik kon al belangrijk zijn voor de ploeg. Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik krijg.”

Nationale U17

De voorbije weken was ze actief met de nationale ploeg U17, onder leiding van voormalig Red Flame Lenie Onzia. “Er stonden duels op het programma tegen Bosnië-Herzegovina, Turkije en Duitsland. De matchen werden in Tubeke gespeeld en we kwalificeerden ons voor de volgende ronde.”

Voorlopig zesde

Sinds vorige week dinsdag is de diepe spits, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, weer blij Club YLA. Club staat voorlopig zesde met 12 op 30. Vorig weekend wonnen ze een spektakelrijk duel tegen Standard met 4-3. Clementine viel in. “We spelen zaterdag thuis in Aalter tegen Genk en dan zijn we altijd iets sterker”, zegt Clementine, die nu in het vijfde middelbaar in Brugge zit. Ze volgt TSO Sport aan Spartac. “Het is mijn doel om me verder te blijven ontwikkelen. Ik voel me enorm gesteund door mijn ploegmaten en de trainers. Daarnaast is mijn familie heel belangrijk. Ze komen vaak kijken.”