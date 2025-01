Chinouk Note (KFC Damme): “Het is nog te vroeg om trainer te zijn”

Wie de kalender bekijkt van de reeks eerste provinciale dames in West-Vlaanderen ziet KSV Bredene B en KFC Damme zij aan zij op kop prijken. Het eerste onderlinge duel werd gewonnen door de kustformatie. De revanche staat gepland op 22 maart 2025.

We maakten een afspraak met Chinouk Note, geboren in het jaar 2000, en een van de sterkhouders van het huidige KFC Damme. De kantine op de site Sijsele was dicht wegens winterstop. Het gesprek boeide, wij voelden de koude niet.

Blessure

“Op school leerde ik het voetbalspelletje kennen. Na de lesuren ging alle prioriteit naar het trappen op een bal. We woonden in Assebroek. Zodra ik oud genoeg was, sloot ik me aan bij KSK Steenbrugge. Chris De Bisscop, die op een boogscheut van ons woonde, was een van mijn eerste trainers. Blijkbaar had ik talent, want ik werd getransfereerd naar Club Brugge, waar ik werd ingedeeld bij de lichting U16. Ik groeide door en bereikte mijn top in tweede nationale. Net zoals zovelen die mij voorgingen werd ook ik het slachtoffer van een serieus letsel. Een stuk bot kwam los in mijn knie en ik bleef een volledig jaar inactief. Mijn sportieve prestaties werden beperkt tot de oefeningen in de praktijk van de kinesist.”

Okwor Odinaka

“Eens weer hersteld besloot ik op een lager niveau te hervatten en kreeg de kans in Damme. Prompt werd ik bij die warme vereniging in de armen gesloten. Dit is nu mijn vijfde seizoen. We kunnen inderdaad promoveren maar plezier beleven aan het spelletje blijft toch het voornaamste. En ja, ik train ook de groep U12 en U13: schitterende kinderen. We zijn met drie trainers en werken met een beurtrol. Hoe ik tot coach evolueerde? Ik werd gevraagd omdat er blijkbaar trainers te kort waren en ik werd meteen gebeten door de microbe. Misschien zal ik ooit wel toegeven aan de trainersambitie, al wil ik eerst nog zelf wat voetballen. Trouwens onze trainer Okwor, vraag me zijn familienaam niet (Odinaka, red.) vind ik een topper. Hij voelt de groep perfect aan en pakt uit met voorbeeldige oefensessies. Hij speelt me uit op de zes, in een defensieve rol voor de verdediging, zeg maar. We leven toe naar twee topmomenten: hopelijk worden we kampioen, maar één ding is zeker: op zaterdag 17 mei vieren we het 15-jarige bestaan van de damesploeg in Damme. Dat moet een feest worden om nooit te vergeten.” (JPV)