Bakker Rudy traint opnieuw dames Eendracht De Haan

Een paar weken geleden verscheen een bericht in de sociale media dat de dames van Eendracht De Haan op zoek waren naar versterking. Sinds de komst van coach Rudy Gevaert zijn ettelijke meisjes teruggekeerd. De eerste wedstrijd na nieuwjaar werd overigens met 0-6 gewonnen tegen Fusion Oostende.

Wanneer we het hebben over de omkadering van het damesvoetbal in De Haan, dan kunnen we niet omheen het duo T1 Rudy Gevaert en sportief verantwoordelijke Michel Stuypens. “Mijn carrière op sportief vlak is min of meer gelijklopend met die van Michel Stuypens”, zegt Rudy Gevaert. “Samen waren we al aan de slag in Wenduine, Bredene en vroeger en nu in De Haan. Na de coronapandemie hield ik het even voor bekeken maar sinds kort neem ik opnieuw de coaching waar in De Haan.

Hard labeur

Natuurlijk doe ik het heel graag ook al wacht mij na elke oefensessie nog hard labeur in mijn bakkerij op een boogscheut van de voetbalaccommodatie. Nachtwerk wordt ook een gewoonte hoor, ik heb er geen moeite mee.”

“Na onze ruime overwinning op bezoek bij Fusion Oostende hadden we graag bevestiging gekregen op bezoek bij Dottignies Sport. De gastvrouwen gaven echter forfait zodat we onze stijgende vormcurve niet konden meten. Nu wacht ons wel een eerste wedstrijd voor eigen publiek tegen KRC De Panne, een kustderby zeg maar. Intussen verwelkomen we steeds meer verse krachten. We liggen aan ’t zeetje, vissen komen niet voetballen. Toch kan ik al serieus selecteren en ook op training verwelkom ik steeds meer gegadigden. Mijn dochter Rani voetbalt ook in ons midden, zo blijft de familie tevens op sportief vlak samen. Het verheugt me ook te kunnen rekenen op een gemotiveerde assistent-trainer: David Vandyck neemt een flink deel van de arbeid uit mijn handen. Het komt er nu op aan enkele plaatsen te klimmen in de klassering. Om het met kusttermen te verwoorden: er waait een heel strakke nieuwe wind. Iedereen voelt zich gelukkig, laat het ons zo houden.” (JPV)

Zondag 19 januari om 17 uur: K Eendracht De Haan – KRC De Panne.