Aanvoerster Tessa Wullaert loodst Red Flames naar EK : kwalificatie is “einde van een lange weg”

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg plaatste zich voor de derde keer op rij voor het EK voetbal. Nadat de heenwedstrijd in de tweede en tevens laatste barrageronde tegen Oekraïne vorige week vrijdag in het Turkse Antalya met 0-2 gewonnen werd, wonnen de Red Flames dinsdagavond in Leuven ook de terugwedstrijd: 2-1.

“Het was een lange weg, met de nodige moeilijkheden want de groepsfase was moeilijk, maar in de barrages hebben we gedaan wat we moesten doen”, vertelde Tessa Wullaert na afloop in de mixed zone.

In de terugwedstrijd tegen Oekraïne liep het moeilijker dan verwacht. En al zeker lastiger dan vorige week in Turkije. “Dit was zeker niet onze beste wedstrijd. We dwongen ook amper kansen af. Maar finaal winnen we wel en dat is het belangrijkste. De kwalificatie is binnen en daar mogen we blij mee zijn.”

De Belgische aanvoerster eiste met een doelpunt en een assist alweer een hoofdrol op. Na 67 minuten opende Mariam Toloba op aangeven van Tessa Wullaert de score met haar eerste doelpunt ooit voor de Flames, maar dertien minuten later was alles weer te herdoen na de Oekraïense gelijkmaker van Lyubov Shmatko: 1-1. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar uiteindelijk was het Wullaert zelf die in het slot voor de 2-1-eindstand zorgde.

“Ik probeer altijd iets te forceren en de bal te vragen. De assist kwam er vervolgens mooi uit en Mariam scoorde een mooi doelpunt. Laat ons zeggen dat het een ingeving op het moment zelf was. Ik wist dat ze achter mij gevolgd was.”