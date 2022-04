Vrijwilliger Eddy Christiaens houdt ermee op bij Rekkem Sport: “Ik heb mijn bijdrage geleverd”

Eerst het goede nieuws: Rekkem Sport doet er volgend seizoen nog minstens een jaar bij. Het slechte nieuws is dat het zonder Eddy Christiaens zal gebeuren. De 75-jarige Christiaens behoort reeds 57 jaar tot de groen-witte familie en zal alles straks vanop afstand volgen. “Ik heb mijn steentje bijgedragen”, blijft Eddy Christiaens bescheiden.

Rekkem Sport zonder Eddy Christiaens. Het zal wennen worden. In het nabije verleden heeft Eddy al eens laten doorschemeren dat hij het voor bekeken hield. Maar na aandringen kon men hem toch nog overhalen om verder te doen. “Deze keer staat mijn besluit vast, zal niemand mij op andere gedachten kunnen brengen”, zegt de Rekkemnaar.

Ondertussen heeft Eddy Christiaens er reeds 57 jaren opzitten in dienst van Rekkem Sport. “Omdat ik van mijn ouders niet mocht voetballen, heb ik pas op mijn achttiende de eerste keer het groen-witte shirt over mijn hoofd getrokken. Niet lang daarna combineerde ik mijn spelerscarrière met het voorzitterschap. Bernard Viaene was destijds mijn secretaris. Toen die er mee ophield, nam ik beide functies voor mijn rekening. Gedurende al die jaren heb ik mij altijd belangeloos en gratis voor de club ingezet. Ondertussen zijn de vrijwilligers die het gratis willen doen nog op één hand te tellen. De tijden zijn blijkbaar veranderd. Uiteraard zal ik Rekkem Sport blijven volgen. Mijn geesteskind zal nog altijd mijn belangstelling genieten. Maar het zal zonder verplichtingen zijn. Ik heb mijn bijdrage geleverd, hoop dat Rekkem Sport nog lang mag blijven bestaan.”

Leegloop

Rekkem Sport was de vorige seizoenen altijd goed voor een plaats in de top drie en streed altijd voor een eindrondeticket. Dit seizoen staan de groenhemden op een bescheiden achtste plaats en was een prijs pakken nooit aan de orde. “Daarvoor slikten we teveel goals”, beweert Eddy Christiaens. “Uiteraard zou het goed zijn mochten we volgend seizoen opnieuw een rol van betekenis kunnen spelen. Maar het belangrijkste is het voortbestaan van de club. Enige tijd geleden werden we dood verklaard. Toen heb ik bewust nog een tandje bij gestoken. Ondanks dat er toen een leegloop van spelers op gang kwam, is Rekkem Sport nog steeds springlevend. En hopelijk nog voor vele jaren. Het is niet omdat ik er straks een punt achter zet, dat er in Rekkem niet meer moet gevoetbald worden.”

Rekkem Sport zal nog altijd mijn belangstelling genieten, maar nu zonder verplichtingen

Mooie momenten

Rekkem Sport, stamnummer 2323, werd in 1936 lid van de Belgische Voetbalbond. Meestal deden de groen-witten hun ding in vierde provinciale. “Mijn mooiste momenten?”, moet Eddy Christiaens niet lang nadenken. “De titel in 1987-1988 onder leiding van trainer Norbert Deprez en de broers Christian en Alex Santelé. En ook aan de titel in 1998-1999, toen met T1 Dieter Swabe, heb ik veel deugd beleefd. Swabe had bij KV Kortrijk als prof een mooie carrière uitgebouwd, was ondanks zijn adelbrieven niet te beroerd om bij het bescheiden Rekkem aan de slag te gaan. Ik heb het gedurende 57 jaar met veel liefde gedaan, maar ondertussen zijn de tijden veranderd. Vroeger zaten er in ons bestuur mensen van allerlei slag: een beenhouwer, een bakker of een bankier. Nu moet je dergelijke mensen met een vergrootglas gaan zoeken. Trouwens, in Rekkem is er geen enkele bank meer en ook de zelfstandigen zijn niet meer happig om hun vrije tijd aan de club van hun gemeente te besteden.” (AV)