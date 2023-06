Voorzitter Kristof Verstraete kijkt met veel ambitie naar nieuw seizoen Sassport Boezinge: “De stap naar nationale zetten”

Sassport Boezinge stelde de nieuwe spelers van de beide seniorploegen voor. Bij de A-ploeg is de ambitie duidelijk: promotie. Ook bij de B-ploeg zou de voorzitter een stap vooruit willen zetten.

Vorige week versterkte de club nog de sportieve cel met het aanwerven van Luc Vanthomme. “Luc heeft heel veel ervaring en met zijn komst willen we onze ambitie voor volgend seizoen extra kracht bijzetten”, zegt voorzitter Kristof Verstraete (50). “Die ambitie is promotie, want we willen heel graag nationaal voetbal spelen. We leggen de lat hoog, maar willen zo ook duidelijkheid geven. Of er nog transfers komen? Normaal is ons huiswerk af, maar het kan altijd dat er zich nog opportuniteiten voordoen.”

De voorbije twee seizoenen sneuvelden ze telkens in de interprovinciale eindronde. “Promoveren via de eindronde is heel moeilijk. Het is een loterij waarbij je bepaalde zaken niet in de hand hebt. Makkelijker is natuurlijk om rechtstreekse promotie te vieren via een titel. Al krijg je dat niet op bestelling. Ik verwacht stevige concurrentie bovenin.”

8,5 op 10

De ontgoocheling van het voorbije seizoen zindert nog een beetje na, maar ze kijken bij Boezinge positief naar het nieuwe seizoen. “Als ik het vorige seizoen een cijfer zou moeten geven dan geef ik een 8,5 op 10. We draaiden mee bovenin met mooi voetbal, alleen ontbrak er een kers op de taart. De match tegen Deerlijk hadden we niet mogen verliezen. Het is dan extra zuur als die ploeg de week erop forfait geeft tegen de laatste.” Kristof is heel tevreden over het werk van de trainers en hij kijkt ook uit naar de nieuwe spelers. “Dylan en Frederik leverden uitstekend werk. We trokken weer een aantal talentvolle spelers, aangevuld met ervaren spelers als Dorian Dervite. Hij heeft heel wat ervaring in binnen -en buitenland. Na het uitvallen van Thomas Brien zochten we in extremis nog een extra centrale verdediger en zo kwamen we uit bij Dorian, die door recent vaderschap op de spelersvoorstelling ontbrak. Naast Dervite trokken we nog Quincy Ponjaert, Thomas Bouckaert, Remko Vandamme, Valentin Mahieu, Mathias Meulenijzer, Romain Roussel, Jérémie Cremers, Adrien De Temmerman, Dieter Meulenijzer en Ibe Duflou aan. In extremis vertrokken er ook nog enkele spelers die eerder al hun woord gaven. Dat is een spijtige zaak, want het druist toch in tegen mijn principes. Dit zijn gevaarlijke praktijken en ik hoop dat het zich niet nog eens zal voordoen.”

Mislukte fusie

Twee van die spelers Mahieu en Cremers komen over van KVK Westhoek, de club waarmee Boezinge bijna een fusie aanging. “De overeenkomsten met Valentin en Jérémie waren al voor de fusieplannen getekend. Wij hadden voor de fusie unanimiteit in de bestuurskamer. Vooral op vlak van jeugd leek dit een meerwaarde voor ons. Maar intussen kent iedereen de afloop en ik vrees dat het een gemiste kans is. Intussen lijkt het draagvlak bij ons bestuur weg”, aldus de Diksmuideling, die zaakvoerder is van Verstraete Graphics en zijn vijfde voorzittersjaar ingaat. Hij geeft tot slot zijn kijk over de B-ploeg in vierde provinciale. “Ook daar zijn we ambitieus en mikken we op de eindronde. We zijn tevreden over de jonge gedreven coach David Casteleyn. De ploeg slaagde er als enige in om de kampioen Kuurne te kloppen. We hopen daar nog meer jeugd te laten doorstromen, maar dat is niet evident gezien de jeugd gewestelijk speelt en het niveau in vierde elk jaar hoger ligt. Met Willem Vandorpe is er een nieuwe rechterhand van David en Willem neemt ook de reserven en de coördinatie van de jeugd op zich. Verder komen spelers Floris Syryn en Louis Hendriks erbij.”