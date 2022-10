Voorzitter Club Roeselare reageert op herspelen competitiewedstrijd: “Op provinciaal niveau volgen we blijkbaar een andere insteek”

De wedstrijd in tweede provinciale B tussen WS Houthulst en Club Roeselare moet herspeeld worden door een scheidsrechterlijke dwaling, aldus de Belgische voetbalbond. Bij de Rodenbachploeg kan men duidelijk niet lachen met deze beslissing. Voorzitter Wim Dejonckheere van Roeselare formuleerde dit in een ‘eigen’ open brief.

“Op zaterdag 24 september speelt Club Roeselare een uitwedstrijd op het veld van Woudsport Houthulst. Het is pas de vierde wedstrijd in de competitie, dus zijn de belangen (nog) niet zo extreem hoog. Bovendien hebben beide ploegen vastgoedkantoor Bricx uit Roeselare als shirtsponsor, een extra verbondenheid die de amicale sfeer accentueert. En toch lijkt de sfeer op de pitch bijzonder gespannen, beslissingen van de wedstrijdleiding worden reeds van bij de start bekritiseerd. Enkel al tijdens de eerste helft vallen zeven gele kaarten te noteren, waarvan enkele naderhand werden kwijtgescholden. Even is er discussie of onze kapitein net voor de rust al dan niet zijn tweede gele kaart kreeg, maar noch de scheidsrechter noch de eerste lijnrechter gaan daar op in. Arne blijft verder spelen zonder uitsluiting. De wedstrijd eindigt op een billijk 2-2 gelijkspel, elk van de ploegen nam het overwicht in één wedstrijdhelft en alles leek peis en vree.”

Beelden

Maar? “Op dinsdag 27 september echter, krijgt Club Roeselare melding van een klacht ingediend door Woudsport Houthulst. Op basis van beelden (blijkbaar worden alle wedstrijden gefilmd, hoewel dit nergens staat aangeduid) kon worden achterhaald dat wel degelijk onze kapitein Arne Helin twee maal geel kreeg zonder uitsluiting. Aangezien dit volgens Woudsport Houthulst een niet te ontkennen invloed had op het vervolg van de wedstrijd, vraagt Houthulst om de 2-2 stand om te zetten naar een 5-0 forfaitscore. Ons van geen kwaad bewust, aangezien het wedstrijdblad niettegenstaande uitvoerig protest van Houthulst tijdens en na de wedstrijd niet werd aangepast, nemen wij akte van de klacht van Houthulst. Tot onze grote verbazing beslist de arbitragecommissie op zitting van 5 oktober op basis van de videobeelden de klacht ontvankelijk en gegrond te beschouwen en verwijzen zij deze klacht als scheidsrechterlijke dwaling door naar het Disciplinair Comité.”

“Om helemaal van achterover te vallen werd in Brussel, tijdens onze fysieke aanwezigheid , beslist dat de wedstrijd opnieuw moet worden gespeeld. Wij kunnen dit niet met zekerheid bevestigen, maar de betrokken scheidsrechter zou zijn geschorst voor 2de provinciale.”

Twijfel

“Zonder de competentie van Voetbal Vlaanderen in twijfel te willen trekken, stel ik mij toch serieus de vraag: als op basis van videobeelden elke scheidsrechterlijke beslissing achteraf opnieuw kan worden beoordeeld, wie krijgen we nog zo warm om wedstrijden te leiden? In nationale B competitie tonen tv-beelden duidelijk dat een strafschop onterecht werd toegewezen, maar leidt dit niet tot het herspelen van de wedstrijd of een aanpassing van de uitslag. De beslissing van de wedstrijdleiding wordt gevolgd, één ploeg voelt zich ‘bestolen’ de ander neemt het geschenk met open handen aan, supporters spuwen hun mening en volgend weekend spelen we opnieuw. Op provinciaal niveau volgen we blijkbaar een andere insteek, of moeten we dit eerder zien als een andere vorm van sportiviteit en amicaliteit tussen ploegen op nationaal en provinciaal niveau?”

“In elk geval, als we overal massaal gaan filmen en videobeelden analyseren na afloop van de wedstrijd, kan Voetbal Vlaanderen beter enkele verdiepingen extra huren op de Romeinsesteenweg 468. Men weze gewaarschuwd als men in Houthulst komt, big brother is watching you.” Er is nu een voorstel vanuit de Bond dat de partij moet afgewerkt worden volgende week woensdag. (SBR)