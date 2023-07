Voorstelling BS Geluveld: “Club heeft volledige metamorfose ondergaan”

BS Geluveld wist zich vorig seizoen nipt te verzekeren van het behoud in 2de provinciale. Door het vertrek van Thierry Lemaire en het feit dat heel wat spelers hem volgden richting Beselare, moesten ze in Geluveld op zoek naar een nieuwe trainer en heel wat nieuwe spelers.

Volgens de nieuwe coach, Pedro Nolf, is de ploeg klaar om strijdvaardig te kunnen zijn in tweede provinciale. “We mogen gerust zeggen dat de club een volledige metamorfose heeft ondergaan”, opent de Langemarkenaar. Op de ploegvoorstelling van afgelopen weekend stelde de ploeg maar liefst meer dan twintig nieuwe namen voor. “Het grote voordeel was dat het vertrek van de vorige coach heel vroeg in het seizoen bekend was. Zo was er voldoende tijd om ons huiswerk te maken.”

“Ik ben heel nauw betrokken geweest bij het aantrekken van de nieuwe spelers. Ik kreeg binnen de financiële mogelijkheden van de club carte blanche. Ik heb heel veel avonden gesleten op de club om tot deze kern te komen. In Geluveld hebben we geen eigen jeugd waaruit we kunnen putten. Alles moet dus van transfers komen.”

In de eerste week van de voorbereiding staat er op zondag onmiddellijk een eerste oefenwedstrijd op het programma. “We starten de trainingen op dinsdag 18 juli. Op zondag staat dan een barbecue gepland en een oefenwedstrijd tegen VK Langemark-Poelkapelle. Onmiddellijk iets waar ik naar uitkijk, gezien mijn zoon bij VKLP speelt.”

Ondanks het feit dat Blue Star Geluveld vorig jaar een moeilijk seizoen kende, is de 51-jarige coach vastberaden voor komend seizoen.

Middenmoot

“We willen beter doen dan vorig jaar. Het doel is om een rustig seizoen te kunnen spelen en in de middenmoot te eindigen. De reeks is zeker beter geworden. Ploegen als Club Roeselare en Ingelmunster die erbij komen zijn teams die onmiddellijk zullen strijden voor de eindrondeplaatsen.”

“Verder vind ik het belangrijk om mooi voetbal te brengen, goed te communiceren en mijn spelers positief te benaderen,” besluit de campusverantwoordelijke van het Klein Seminarie Roeselare.

De nieuwe spelers zijn: Ismail Achnine (Otegem), Jean Affognon (Zonnebeke), Arthur Allaeys (Wervik), Thibaut Allaeys (Boezinge B), Elias Ben Ali (Dottenijs), Justin Degryse (Wervik), Corentin Lison (Mons en Baroeul), Mateo Martin (Oostnieuwkerke), Kwame Owusu (WS Lauwe), Abel Taveirne (Wervik), Sil Taveirne (Wervik), Micha Van Den Bogaerde (Rekkem), Valentin Vandemaele (Moorsele), Benjamin Vannin (Wervik), Guillaume Vervacke (Wervik), Jeremy Wickaert (Voormezele), Ouattara Zie Souleymane (Oostnieuwkerke), Nikki Carron (Voormezele), Christorel Siwa (St. E. Winkel), Corentin Lavoisier (Mons en Baroeul), Luca Soetinck (Moorsele), Yanis Abdoune (Menen) en Hugo Jesus Da Costa (Zonnebeke).

(BS)