Volg de Rode Duivels in de Bredense horeca

Bredene gaat alle horecazaken die erom verzoeken een gratis wedstrijdkalender in groot formaat van het WK in Qatar bezorgen. Het gemeentebestuur roept de inwoners op om te gaan supporteren voor de Rode Duivels in de lokale horecazaken die de wedstrijden uitzenden.

Een wereldkampioenschap voetbal tijdens de wintermaanden is atypisch. “Het is de eerste keer dat het WK in deze periode wordt georganiseerd en dat merkt men aan de beleving in de straat”, zegt schepen van sport Erwin Feys. “Maar als gemeentebestuur willen we van deze uitzonderlijke gelegenheid gebruik maken om de Bredense cafés te promoten tijdens de koudere winteravonden. Want niets is gezelliger dan met vrienden en een goed glas in een café te supporteren voor onze Rode Duivels. Met de wedstijdkalender op een groot bord kunnen de cafés de uitslagen bijhouden,” zegt schepen van lokale economie Alain Lynneel.