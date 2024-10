Voetbaltrainer Kurt Roose: “Mijn droom? Een ambitieuze damesploeg coachen!”

Kurt Roose betekent ook voor T1 Preben Verbandt heel veel. De UEFA A-gediplomeerde T1 zweert bij opnames van de matchen om de spelers op hun aandachtspunten te wijzen. Roose neemt die klus op zich. Tevens is hij verantwoordelijk voor het materiaal van de jeugdploegen en traint de lichting U11.

Bij de U17 in Torhout begon Kurt Roose zijn trainersloopbaan. Dan ging het richting Aartrijke, voor eenzelfde leeftijdsgroep. Ook de beloften kreeg hij onder zijn hoede en heel even de eerste ploeg. Daarna ging het richting Bredene: zes maanden trainde Kurt de groep U21. Bij VVC Beernem B was de reus twee seizoenen T2 om daarna over te stappen naar de damesploeg in Merkem. “Vervolgens begon mijn periode bij Preben Verbandt op het Tempelhof. Met die coach koester ik een speciale band. Twee competities bleef ik zijn assistent. Dan koos ik voor een uitdaging bij de dames in Dadizele maar liet Daring Brugge niet los. Mijn echtgenote Cindy is er immers verzorgster van de eerste ploeg en nu ook trainster bij de allerkleinsten.”

Momentopname

“Nu ben ik dus bezig aan mijn vijfde competitie bij Daring Brugge. Naast allerlei verantwoordelijkheden kreeg ik zowaar de kans om de lichting U11 te coachen. Mijn eerste reactie was dat ik die tieners even uit de nood zou helpen. Na enkele weken meldde ik ons bestuur dat ze niemand anders hoefden te zoeken. Stapelgek ben ik op die sloebertjes.”

“Terwijl ik de eerste ploeg aan het filmen ben, merk ik ook wel wat er hapert. Er stroomt flink wat trainersbloed door mijn aderen. We hoeven geen schrik te hebben om te degraderen. Die stek in de kelder van de klassering lijkt me niet meer dan een momentopname. Alle details evolueren in ons nadeel. Daardoor sluipt er twijfel in de groep. Een aantal nieuwe jongens brengen de nodige ervaring met zich mee, de eigen jeugd blijft een nuttige leerschool doorlopen en steeds laat iedereen het ploegbelang primeren. In het verenigingsleven is er altijd wel iets aan de hand, ook bij ons. En ja, ik koester nog één grote droom: ooit wil ik coach worden van een ambitieuze damesploeg. Zelfs als dat lukt, zou ik Daring nooit de rug toekeren.” (JPV)

Zondag 3 november om 14.30 uur: Daring Brugge VV – KFC Heist A.