Vijf jaar geleden werd fusie van KFC Izegem en OMS Ingelmunster tot Mandel United aangekondigd: “Eerlijk? We hadden beter in ons broek gedaan”

OMSI-voorzitter Xavier Vanhonsebrouck: “Op een mesthoop is maar plaats voor één haan”

“Vijf jaar geleden hebben de Izegemse voorzitter Paul Seynaeve en ikzelf een deal gemaakt. We zouden fuseren. We hadden daarbij ook de afspraak dat Paul Seynaeve, die naar Brugge zou verhuizen, nog een jaar voorzitter zou blijven en dat ik daarna de fakkel zou overnemen. Voor mij was dat geen probleem, hij was de nestor onder ons beiden. Maar we hadden ook de afspraak dat er niets zou beslist worden zonder de goedkeuring van de beide voorzitters. Bij een huwelijk zijn er altijd wel wat wrijvingen, maar ik had de indruk dat we goed vertrokken waren.”

“We wilden naar 1B, hadden daar ook een stadion voor, maar het lag in Ingelmunster” Xavier Vanhonsebrouck

“De ambitie was er ook: we wilden naar eerste klasse B. Maar dan stelt zich natuurlijk één probleem. Het nieuwe stadion in Izegem, dat toen nog in aanbouw was, voldoet niet aan de vereisten van 1B. Tot die vaststelling zijn de nieuwe hoofdaandeelhouders van Mandel United ondertussen ook al gekomen. Anders zouden ze niet elders gaan aankloppen, tot zelfs bij de gemeente Ingelmunster toe. Zelf heb ik ook mijn nek uitgestoken, in Ingelmunster stonden heel wat fans niet te springen voor een fusie. Maar de club bleef in eerste instantie in Ingelmunster spelen. En dat moest ook zo gebleven zijn.”

Onherstelbare vertrouwensbreuk

“Al snel stond onder de kundige leiding van Stijn Naessens een goede jeugdwerking op poten. De hoofdcampus van die jeugdwerking was Izegem, voor het eerste elftal was Ingelmunster de beste locatie. Maar Paul Seynaeve had unilateraal een akkoord bereikt met de stad Izegem. Van mijn afwezigheid wegens een professionele reis werd gebruik gemaakt om de verhuizing van de eerste ploeg naar Izegem door te drukken en dat leidde tot een voor mij onherstelbare vertrouwensbreuk.”

“Daarop heb ik mijn ontslag ingediend. Ik ben mijn sponsorafspraken voor dat seizoen nog nagekomen. Maar daarna stopt het natuurlijk. Mijn financiële inbreng was niet gering, maar door de fusie hadden we Izegem van een virtueel faillissement gered. Maar achteraf gezien is de conclusie dat er maar één haan op de mesthoop kan zitten. En er was ook één iemand tevreden toen ik er mee ophield: mijn vrouw. Marc Coucke heeft me daarna nog verzocht om KV Oostende over te nemen toen hij naar Anderlecht vertrok. Ik heb toen nog aan Marc verklapt hoe je miljonair kan worden in het voetbal…. Enkel door te starten als miljardair (lacht). Soms mis ik het voetbal, die adrenaline voor de wedstrijd. Ik ga nu nog eens kijken naar Knokke, sponsor opnieuw in SV Ingelmunster, maar een echte terugkeer in het voetbal zit er niet aan te komen.”

“Of Mandel United ten onder gegaan is aan een clash onder persoonlijkheden? Dat denk ik niet. Er was alleen een dubbele agenda waarmee ik niet kon leven. We wilden naar 1B, we hadden een stadion voor 1B, maar alleen lag dat in Ingelmunster en niet in Izegem.”