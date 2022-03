Vanaken na gelijkspel tegen Ierland: “Haalden niet ons niveau”

Aan de horizon begint het WK in Qatar stilaan te gloren. Binnen een kleine acht maanden is het zover, onze Rode Duivels speelden zaterdagavond hun eerste interland van 2022. WK-koorts is er alvast nog niet bij de spelers, in afwezigheid van de grote namen vergaten zij om zich in de kijker te spelen.

2-2 tegen Ierland, met spelers die voornamelijk uitkomen in de Engelse tweede en derde klasse. Nee, indrukwekkend was de prestatie van ons nationale elftal niet. Tot twee keer toe werd een voorsprong weer uitgewist. Veel spelers bleven onder hun niveau en waar de bondscoach hoopte om antwoorden te zien te krijgen, kreeg hij er vooral extra vragen bij. Een zeldzaam lichtpunt was de prestatie van Bruggeling Hans Vanaken. Hij gaf de assist op de openingsgoal van Batshuayi en scoorde vervolgens zelf met een afgeweken kopbal.

Toch was Vanaken eerlijk in zijn analyse na de wedstrijd: “We startten goed aan de wedstrijd. Zij zetten veel druk en toen we de tegengoal slikten, ging het publiek erachter staan. Wij waren iets te zenuwachtig nadien en vonden de ruimtes niet meer die we ervoor wel vonden. Er lag nochtans genoeg ruimte om te voetballen. De Ieren zijn een fysiek sterke ploeg die op enthousiasme spelen. Er gingen iets te veel kopjes naar beneden na die goal terwijl zij net wel een boost kregen. Daarna haalden we niet meer het niveau van daarvoor. Vanaf de 2-1 kwam er iets meer rust aan de bal maar uiteindelijk komt dan nog een voorzet en krijgen we de 2-2 tegen.”

Genoeg kwaliteit in selectie

West-Vlaming Leander Dendoncker maakte ook de 90 minuten vol, eerst als defensieve middenvelder en het laatste kwartier in de defensie. “We stopten met spelen nadat de goal viel. Het eerste halfuur speelden we heel goed en dan plots niet meer na die tegengoal. De trainer had er bij de rust op gehamerd om door te voetballen van achteruit. Dat hebben we proberen te doen, op naar de volgende wedstrijd nu.”

Zonder topspelers zoals De Bruyne, Courtois, Lukaku en Witsel moesten de Duivels heel wat kwaliteit inboeten. “Het heeft niet alleen te maken met de ontbrekende spelers, er is genoeg kwaliteit om dat op te vangen. Natuurlijk zou het gemakkelijker zijn met die spelers erbij. Maar we moeten naar de toekomst kijken en we weten dat die spelers ook niet zo heel lang meer zullen meegaan. Het is aan ons om het op te vangen en er proberen het beste van te maken.” Dinsdag wacht een nieuwe oefenwedstrijd, dan komt Burkina Faso op bezoek in het Lotto Park in Anderlecht.