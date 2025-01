Ryotaro Tsunoda keert terug naar KV Kortrijk

KV Kortrijk kan in de strijd om het behoud in de Jupiler Pro League de komende maanden opnieuw rekenen op Ryotaro Tsunoda. Dat maakte de club maandag bekend op zijn website. De 25-jarige Japanse verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Engelse tweedeklasser Cardiff City, de zusterclub van Kortrijk.

Tsunoda was in de terugronde van vorig seizoen ook al actief in het Guldensporenstadion. Hij speelde toen een belangrijke rol in de miraculeuze redding van de Kerels, tot hij aan het einde van de reguliere competitie uitviel met een spierscheur.

Roko Simic maakt de omgekeerde beweging van Tsunoda. De Kroatische aanvaller speelde in de heenronde op huurbasis van Cardiff bij Kortrijk. Hij kwam niet verder dan vier optredens en keert nu vervroegd terug naar Wales.

Kortrijk staat na twintig speeldagen in de Jupiler Pro League vijftiende en voorlaatste, met 18 punten. De Kerels hervatten de competitie vrijdagavond met een uitwedstrijd bij Standard.