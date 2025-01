Philip Zinckernagel verlaat Club Brugge voor avontuur bij Chicago Fire

Speler op overschot Philip Zinckernagel verlaat landskampioen Club Brugge voor Chicago Fire, een team uit de Eastern Conference in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS). In The Windy City ondertekende hij een contract voor vier seizoenen. Hij wordt er ploeggenoot van Hugo Cuypers.

De intussen dertigjarige Zinckernagel speelde vorig seizoen 44 wedstrijden voor blauw-zwart, waarin hij zeven keer wist te scoren en negen assists gaf, maar was op het einde van het kampioenenjaar op een zijspoor beland. Dat had vooral te maken met het ontslag van hoofdcoach Ronny Deila, die hem een jaar eerder voor 2,5 miljoen euro weghaalde bij het Griekse Olympiakos. De Deen kende namelijk een degelijk seizoen bij Standard, waar Deila toen ook aan het roer stond. In de eerste helft van dit seizoen werd hij uitgeleend aan zijn ex-club Bodo/Glimt, waarmee hij in de Europa League uitkwam tegen Union.

In het begin van zijn profcarrière passeerde de Deense middenvelder de revue bij de Deense clubs HB Köge, FC Helsingör en Sönderjyske, alvorens hij in maart 2018 naar Bodo/Glimt trok. Bij de Noorse topclub, met wie hij in 2020 de landstitel pakte, was hij een van de smaakmakers. In januari 2021 versierde hij een toptransfer naar het Engelse Watford, dat hem vervolgens uitleende aan Nottingham Forest en in de zomer van 2022 verkocht aan Olympiakos.