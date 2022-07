Middenvelder Modou Tambedou tekent voor twee jaar bij Essevee

Zulte Waregem kondigde de inkomende transfer van Modou Tambedou aan. De 19-jarige Senegalees was op proef en kon iedereen overtuigen. De middenvelder tekende een overeenkomst voor twee seizoenen.

Tambedou is een verdedigende middenvelder. Hij maakte deel uit van een Senegalese voetbalacademie. De 19-jarige speler werkte ook al enkele oefenwedstrijden af in het shirt van Essevee.

Belangrijke stap

“Ik was al fier dat ik de kans kreeg om bij Essevee te mogen testen, nu wordt mijn droom helemaal werkelijkheid”, zegt Tambedou. “Dit is een belangrijke stap in mijn verdere ontwikkeling als voetballer. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier zal groeien op en naast het veld.”

