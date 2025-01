KV Kortrijk heeft eerste wintertransfer te pakken

KV Kortrijk, de voorlaatste in de stand van de Jupiler Pro League, heeft zijn eerste wintertransfer te pakken. De Kerels nemen de 21-jarige Senegalese defensieve middenvelder Mouhamed Gueye over van de Oostenrijkse topclub Rapid Wien. In het Guldensporenstadion ondertekende de beloftevolle middenvelder een contract tot medio 2028, zo maakte de club zaterdag bekend.

Vorig seizoen was Gueye actief bij het tweede elftal van Rapid. Met de U20 van Senegal won Gueye de Afrika Cup U20 en was hij actief op het WK U20.

Voor Takuro Kaneko komt er na zowat een halfjaar een einde aan zijn verblijf in West-Vlaanderen. De 27-jarige Japanse winger werd vorige zomer overgenomen van Sapporo en keert nu terug naar eigen land, om er voor topclub Urawa Reds uit te komen.