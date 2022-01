Gert Van Walle is de tweede wintertransfer voor Royal Knokke FC

Na spits Zakaria Atteri van Moeskroen is Gert Van Walle de tweede wintertransfer van Royal Knokke FC. Gert komt over van KMSK Deinze waar hij sinds 2016 aangesloten was maar dit kampioenschap weinig aan bod kwam.

Voorheen speelde Gert Van Walle een jaar op huurbasis bij de kustformatie. Van Walle is 25 jaar oud en zal aantreden met het rugnummer 12. Coach Yves Van Borm: “Met die twee versterkingen is het de bedoeling de degradatieplaatsen te verlaten en de linker kolom te viseren. De dinsdag voor Nieuwjaar hebben we de oefensessies hervat en we spelen twee keer vriendschappelijk: op zaterdag 8 januari in ons stadion tegen Zwevezele en op zaterdag 15 januari op bezoek bij Racing Gent.” (JV)