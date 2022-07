Doelman Thomas Didillon out bij Cercle, Radoslaw Majecki in

Thomas Didillon, de doelman van Cercle Brugge, wordt uitgeleend aan AS Monaco. De Pool Radoslaw Majecki maakt tot eind dit seizoen de omgekeerde beweging.

Doelman Thomas Didillon (26) keert dit seizoen niet meer terug naar Cercle Brugge. Hij trok mee met AS Monaco op stage naar Portugal en maakte bij de club van trainer Philippe Clement het vervolg van de voorbereiding mee en blijft nu ook tot eind dit seizoen op uitleenbasis in het Prinsdom voetballen. In zijn plaats komt de Poolse doelman Radoslaw Majecki (21). Hij maakt de omgekeerde beweging, van AS Monaco naar Cercle waar hij wordt uitgeleend tot het einde van deze competitie.

Majecki trok in januari 2020 van Legia Warschau, waarmee hij kampioen werd, naar AS Monaco, voor iets meer dan zes miljoen euro, maar speelde sindsdien slechts elf wedstrijden voor de club. In december sprak de Poolse international de wens uit om volgend seizoen nummer één te worden, maar de Duitser Alexander Nübel, geleend voor twee seizoenen bij Bayern München, bleef zijn pad blokkeren. Zij het dat Majecki zich in de Franse beker wel kon onderscheiden en AS Monaco meehielp aan een plaats in de finale.

Bij Cercle hoopt hij nu een kans te krijgen om wat broodnodige speeltijd op te bouwen. “Ik ben blij om bij Cercle te zijn. Dit seizoen wordt voor mij erg belangrijk: ik wil hier speelminuten verzamelen en het team helpen om succesvol te zijn. De eerste indrukken van Cercle zijn erg goed. Brugge is bovendien een gezellige stad en het feit dat iedereen binnen Cercle mij er graag bij wil is een belangrijk signaal”, aldus Majecki.

