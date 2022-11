Diego Bragard is vaste waarde op links bij KSV Oostkamp: “In tweede nationale gaat alles vlugger”

De jongens van De Valkaart in Oostkamp brachten ook hun meest recente opdracht, een trip naar Wetteren, tot een goed einde. De promovendus prijkt op drie, een grandioos resultaat. Nu wacht de thuismatch tegen nummer vijf Lokeren-Temse, een rivaal die net één punt minder telt.

“Mijn sterkste wapen zijn mijn offensieve impulsen als linkerflank. Daar kunnen we onze opponenten pijn mee doen. Die bewijzen ook hun waarde in de hogere reeks. In tweede nationale gaat alles nog veel vlugger. In Wetteren startten we niet voldoende scherp en keken we meteen tegen een achterstand aan. Gelukkig beschikken we over een ijzersterk trainersduo. Zij analyseerden ons spel haarfijn tijdens de rust en vervolgens zetten we orde op zaken onder impuls van een sublieme Dylan Vanhaeren. Hij nam twee treffers voor zijn rekening en leverde een beslissende assist af. Vervolgens voetbalden we de volle 90 minuten uit op inzet en organisatie.”

Behoud verzekeren

“We gaan prat op een schitterende fysieke conditie. Die danken we enerzijds aan een efficiënte opbouw van de trainingssessies, maar ook aan het feit dat we geen vedetten tellen. Iedereen loopt zich in het zweet voor iedereen. Als we zondag winnen tegen Lokeren-Temse en de twee koplopers laten punten, dan maken we zowaar nog kans op het eerste periodekampioenschap. Onze betrachtingen zijn nochtans zeer eenvoudig: het behoud verzekeren. De vriendschap sterkt onze bende. T1 Kurt Delaere vormt een tof duo met de ervaren assistent Nigel Smith. Na onze winst in Wetteren was de sfeer uitgelaten in de bus. We kregen Nigel Smith, een Engelsman van geboorte, zover dat hij voor de micro het lied Wonderwall van Oasis zong. Nadien werd hij op gejuich onthaald, het was vakwerk, net als zijn trainingen.” (JPV)

Zondag 6 november om 15 uur: KSV Oostkamp – KSC Lokeren-Temse.