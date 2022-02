Bryan Van Den Bogaert speelt één seizoen bij KA Akureyri

Geen voetbal in eigen land komend seizoen voor RWDM-verdediger Bryan Van Den Bogaert (30) gezien de Kuurnenaar deze week vertrokken is richting IJsland waar hij eersteklasser KA Akureyri gaat vervoegen.

Na drie seizoenen voor Westerloo te hebben gespeeld, was Van Den Bogaert sinds de zomer van 2020 aan de slag bij RWDM. Naast Van Den Bogaert maakt ook Sebastiaan Brebels, ex speler van onder meer Zulte Waregem, Cercle Brugge en Lommel SK deel uit van de club.

“Wat ik het meest zal missen in IJsland zijn mijn vrouw en dochter”, opent Bryan Van Den Bogaert, “De unieke kans die ik kreeg aangeboden van de IJslandse eersteklasser kon ik niet zomaar laten liggen. Trainer Arnar Gretarsson, zelf ooit aan de slag bij Lokeren, gelooft immers in mij. Het eerste wat ik bij aankomst wil bekijken is alvast het stadium van KA Akureyri dat ik nog nooit met mijn eigen ogen zag. Een jaar lang wordt het mijn thuisbasis waar ik zal spelen en trainen.”

Zeker terug in juni

“Gelukkig steunt mijn partner Daphné mij voor 100 procent in mijn keuze, al zal ik haar en onze dochter Zaya die binnenkort naar de kleuterklas gaat de komende maanden hard missen. Facetime en Skype zullen daarbij onze belangrijkste communicatiekanalen worden. Ik beloofde Daphné die zwanger is van ons tweede kindje dat ik zeker aanwezig zal zijn bij de bevalling die gepland staat in juni.”

“Daarnaast zal het zowel voor mijn vrouw en dochter als voor mezelf pendelen worden tussen Kuurne en IJsland als we elkaar fysiek willen zien. Gelukkig is IJsland het einde van de wereld niet en verbindt een vliegreis van enkele uren IJsland met België. Met deze verhuis richting IJsland zeg ik Kuurne zeker geen vaarwel. Daphné is te veel gehecht aan de gemeente waar ze opgroeide om deze definitief te verlaten.”

Naast een contract van een jaar, krijgt Van Den Bogaert van zijn nieuwe ploeg ook een gemeubelde woning ter beschikking gedurende de tijd van zijn contract. “Naast het sportieve wil ik ook de IJslandse natuur verkennen, IJsland heeft immers heel veel te bieden, al zal het wel wat wennen worden aan de temperatuur”, gaat de 30-jarige verdediger verder.

Niet nieuw

“In maart staat alvast een oefenkamp en een tornooi in Spanje gepland met mijn nieuwe ploeg, een maand later gaat dan de uiteindelijke voetbalcompetitie van start in IJsland. Toen ik mijn plannen meldde aan de staf van RWDM gingen ze meteen akkoord. In het buitenland spelen is niet nieuw voor mij, gezien ik ook al twee seizoenen in Engeland voetbalde.”

Aan ambitie ontbreekt het Van Den Bogaert duidelijk niet, gezien hij er stiekem van droomt om ooit opnieuw deel uit te maken van de eerste ploeg van Royal Antwerp FC, de club waar hij ook tijdens zijn jeugd speelde.

Van Den Bogaert maakte zijn debuut bij Cappellen FC in de derde klasse. In 2013 maakte hij de overstap naar KSK Heist om in 2014 bij Antwerp FC te belanden. Hier liep zijn contract in juni 2015 af, waarna hij testte bij Bolton Wanderers en vierdeklasser Shrewsbury Town. Later speelde hij ook nog drie seizoenen bij Westerlo en momenteel was hij verdediger bij RWDM.

(BRU)