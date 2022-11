Timon Bogaert (KFC Varsenare B 4B): “Manier waarop we spelen is belangrijker dan resultaat”

Terwijl de gepromoveerde ‘grote broers’ stunten in eerste provinciale en er vierde staan, mag ook Varsenare B zich vierde noemen: in vierde provinciale B, samen met Ruddervoorde B en KSK Steenbrugge. Dankzij de ingesteldheid van de vrienden-spelers en technische staf, zegt Timon Bogaert (18).

“Ik heb bij KM Torhout gevoetbald vanaf mij zesde tot mijn veertiende”, vertelt Bogaert. “Daarna volgde Wingene en toen ik zestien jaar was, sloot ik me aan bij Varsenare. Ik had er veel vrienden en startte bij de lichting U17 en U19. Vorig seizoen mocht ik enkele maanden proeven van de B-ploeg in vierde provinciale, en nu ben ik er definitief ingeburgerd. Coach Wesley Bonamie vroeg of ik er zin in had, en ik knikte overtuigend.”

“In onze wedstrijden hebben we dikwijls te maken met kloeke tegenstanders, maar daarvoor hebben we wel een oplossing: we zetten er onze techniek tegenover. De trainers vragen altijd om ons uit het duel te voetballen. Ook al winnen we niet, voor onze sportieve staf telt de manier waarop we het aanpakken. We zijn aan het bouwen, zonder oog voor resultaten.”

“Ik heb al één keer mogen meetrainen met de A-ploeg en twee keer mocht ik bij de groep op de bank zitten. Er is een verschil qua duelkracht en snelheid, maar dat zal ik na verloop van tijd wel overbruggen. Ik leg mezelf absoluut geen druk op. De mensen die het goed met me menen, zullen wel oordelen wanneer de tijd rijp is. Ik wil op mijn eigen tempo doorgroeien. Hier word ik omringd door vrienden, een bekwame T1 Wesley Bonamie en een heerlijke T2 – en zestiger – Rony Deprez. Zaterdag spelen we tegen Westkapelle, dat één puntje meer heeft dan wij. Een mooi prestigeduel, toch?” (JPV)

Zaterdag 5 november om 19.30 uur: KFC Varsenare B – VV Westkapelle