Te weinig voor Essevee, maar nu wel Rode Duivel: het parcours van Amadou Onana

‘The sky is the limit’ voor Amadou Onana: sterkhouder bij Everton, Europese topclubs die hem in de gaten houden en klaar om bij de Rode Duivels een rol van betekenis te spelen. Het is ooit anders geweest voor de rijzige middenvelder. Het pad naar de voetbaltop liep voor Onana wel door West-Vlaanderen, maar niet over rozen.

Bij de jeugd van Anderlecht kwam Amadou Onana niet verder dan de provinciale teams en ook bij de jeugd van Zulte Waregem bleef zijn talent wat onder de radar. “Hij begreep niet waarom hij niet vaak mocht spelen, want hij vond zichzelf tien keer beter dan de speler die elke week de voorkeur kreeg”, vertelde zus Mélissa in een interview. Een profcarrière leek op dat moment veraf. Tot zus Mélissa er zich mee ging bemoeien. Ze maakte met zelfgemaakte beelden compilaties van de acties van broerlief en stuurde die rond, in de hoop dat er een ploeg zou toehappen. Het Duitse Hoffenheim bood Onana op zijn zestiende een testperiode aan en op zijn zestiende tekende de middenvelder met Senegalese roots er ook een contract. De rest is geschiedenis. Via Hoffenheim ging het naar Hamburg, waar hij helemaal ontbolsterde, en later kwam Lille.

Ontwikkeling

Ook bij de Duivels maakte Onana een stormachtige ontwikkeling door. In juni 2021 werd hij bij aanvang van de kwalificatiecampagne voor het EK bij de beloften later dit jaar door Jacky Mathijssen benoemd tot aanvoerder van de nationale U21. Tijdens een persmoment spraken wij toen voor het eerst met Onana, die perfect drietalig is. Onana presenteerde zich meteen als een nuchtere, zelfbewuste jongeman. Zonderling was wel het feit dat wanneer Onana zich in het Nederlands uitdrukte, hij dat met een onmiskenbaar Hollandse tongval deed. “Nochtans heb ik geen enkele link met Nederland”, lachte hij toen nog. Hoewel beloftencoach Jacky Mathijssen in Onana een sleutelpion zag voor het EK dat over enkele maanden gespeeld wordt, bleven diens prestaties ook voor Roberto Martinez niet onopgemerkt. Die gunde Onana een jaar na dat bewuste persmoment zijn debuut in de hoofdmacht van de nationale ploeg tegen Nederland. Enkele maanden later volgde ook een selectie voor het WK in Qatar. Met de komst van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco zal Onana een van de dragende figuren van onze nationale elf worden.