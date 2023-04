T1 Maxim Vandamme (WS Lauwe 1) over de titelstrijd: “Allicht pas zekerheid op de slotdag”

WS Lauwe nam met forfaitcijfers vlot de maat van Zedelgem, en blijft zich met slechts één punt achterstand in het zog nestelen van leider Wevelgem. Zondag krijgt Lauwe Sparta Heestert over de vloer. Op de laatste speeldag moet het de nummer vier Blankenberge in de ogen gaan kijken.

Ze zijn eraan begonnen. Met vier ploegen, Wevelgem, WS Lauwe, Boezinge en Blankenberge, op een zakdoek, wordt de titelstrijd spannender dan ooit. Met nog twee wedstrijden te gaan in de reguliere competitie kan de titelstrijd nog alle kanten uit. Wevelgem heeft momenteel zijn lot in eigen handen. Als de Vlassers 6 op 6 halen, pakken ze hun tweede titel op rij. Maar zondag met de verplaatsing naar Moen en op de laatste speeldag een thuismatch tegen achtervolger Boezinge, kunnen de Vlassers nog niet op hun lauweren rusten. WS Lauwe krijg na de afgetekende zege op Zedelgem zondag Heestert op bezoek, moet het in zijn laatste wedstrijd gaan waarmaken op Blankenberge. De kalendermaker had het niet spannender kunnen maken.

Dankbaar

Op Zedelgem bewees WS Lauwe dat het klaar is voor de finale. “We hielden er met mooi voetbal en dito goals een geslaagde algemene repetitie”, lacht T1 Maxim Vandamme. “Zondag wacht ons met Heestert een taaie tegenstander. Maar we kunnen ons geen puntenverlies veroorloven. Alleen winnen is goed genoeg. Het zit er dik in dat de beslissing pas op de slotdag valt. Kampioen spelen is de kortste weg naar nationaal voetbal. En daar gaan we voor. Het zou een welgekomen geschenk zijn voor sportief manager Stefaan Tanghe die op geen inspanning keek om een volwaardige kern samen te stellen. Een promotie naar nationaal voetbal zou de club in zijn geheel een ferme boost geven. Tenslotte draait het niet alleen rond trainers en spelers, maar zonder de inzet van de vele vrijwilligers, en die vind je niet zomaar op elke straathoek, kun je geen voetbalclub meer runnen op een degelijk niveau. We moeten die mensen dankbaar zijn.”

Net voor de competitiestart hoopte Maxim Vandamme op een plek in de top vijf. Met een gedeelde tweede plaats overtreft zijn ploeg de stoutste verwachtingen. “En er zat nog meer in”, reageert de 61-jarige Ledegemnaar.” In de eerste periode hebben we nog enkele kostbare punten laten liggen. We waren nog zoekend naar de juiste mix, terwijl verdedigende missers en gebrek aan scherpte voorin ons de das om deden. Maar de spelersgroep verdient alle lof. Het is een plezier om met die jongens te werken. Voor WS Lauwe zou de stap naar nationaal voetbal een grote beloning zijn voor de vele jaren van hard werk.” (Alfons Vandewynckele)

Zondag 23 april om 15 uur: WS Lauwe Sparta Heestert.