SV Loppem laat supporters gratis binnen: “Het is tijd voor een nieuwe wind”

Niemand rept nog met een woord over de degradatie van derdeprovincialer SV Loppem. Kersverse coach Jens Constant leidt gedreven de oefensessies. Ondervoorzitter Anthony De Buyser, tevens sportief verantwoordelijke, observeert aandachtig en blikt de competitiestart met een gerust gevoel tegemoet.

Jens Constant kent het klappen van de zweep. Na telkens drie jaar Ichtegem en Eernegem neemt hij een uitdaging aan op vijf minuten van zijn achtertuin. “Ik koesterde meteen een goed gevoel na het gesprek bij Loppem, ook al had ik al pakweg zeven babbels bij rivalen achter de rug. Het project sprak me meteen aan. Hier krijg ik de nodige vrijheid om iets op te bouwen.”

“Als ze mij in een vakje duwen, dan lukt het niet. Hier ben ik tevreden en ik leid oefensessies die ik als voetballer nooit heb meegemaakt. Er liggen bij mijn nieuwe club fantastische mogelijkheden. We slaagden erin de kern te behouden en aan te vullen met enkele kleppers. Natuurlijk koesteren wij ambitie, wie wil aanmodderen moet mij niet benaderen. Promotie streven wij na, voor de titel lijkt het mij te vroeg.”

“Zowel in Ichtegem als in Eernegem debuteerde ik in gelijkaardige omstandigheden. Ik slaagde erin iets te realiseren en ben overtuigd dat het ook nu zal lukken. De groepssfeer lijkt me tot op heden fantastisch. Op speeldag twee komt Ruddervoorde op bezoek. Vele rivalen beschouwen ons twee als titelkandidaten. Wij zullen direct weten hoe laat het is.”

Ambities koesteren

Anthony De Buyser is de bezieler van het project dat de toeschouwers gratis verwelkomt. Als sportief verantwoordelijke koestert hij ambities. “In januari vernamen we dat T1 Birgen Baes een stap opzij zou zetten. Meer dan zeven jaar fungeerde hij als hoofdcoach, het was tijd voor een nieuwe wind.”

“Ik slaakte een zucht van opluchting toen Jens zijn woord gaf. Samen zochten we gerichte versterkingen zoals Efram Vansuypeene, Mattijs Decock, Joeri Van De Kerckhove en Arne Dereere. Wij hebben nooit druk gelegd op Birgen Baes, dat zullen we evenmin doen op Jens Constant. In goede en slechte dagen laten we onze sportieve roerganger zijn werk doen.”

(JPV)