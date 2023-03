Stellamans ook volgend seizoen coach KSV Jabbeke (1): “Chapeau is het enige juiste woord”

Als rode lantaarn tellen de jongens van Steve Stellamans zeven punten achterstand op de voorlaatsten Veurne en RC Lauwe. Toppers als Boezinge, Diksmuide en Wevelgem volgen. Degradatie lijkt onvermijdelijk.

Toch zit Steve Stellamans allerminst in zak en as. Dit is het verhaal van een voorspelling die uitkomt. “Promotie was vorig seizoen nooit een doel op zich. Door omstandigheden en uitzonderlijk veel stijgers komen we dit kampioenschap uit in eerste provinciale. Hier waren we niet op voorbereid, al vond ik het uiteraard een mooie uitdaging.”

“We kregen al enkele rake klappen. Maar liefst vier keer gaven we een 2-0 voorsprong uit handen. Op enkele uitzonderingen na konden we steeds onze voet zetten naast de opponent maar was het te vaak net niet. De kansjes die je krijgt moeten binnen, foutjes worden genadeloos afgestraft.”

“Vaak kregen we lovende kritieken van onze tegenstander. Helaas was de puntenoogst telkens schaars. De vaststelling dat we een goeie wedstrijd speelden maar onszelf meermaals vergaten te belonen is de harde realiteit.”

“Vaak heb ik in het verleden de samenhang van deze groep geprezen na sportieve successen. Ik heb hen echter voor deze competitie meegegeven dat tijdens deze moeilijke periodes pas zal blijken hoe sterk deze groep effectief is. De manier waarop mijn leerlingen keer op keer met de situatie omgaan verdient alleen maar respect.”

“Na een nieuwe opdoffer drinken ze samen een pint, gaan in groep iets eten, durven zaken benoemen waar het fout liep en laden zichzelf op om er de volgende keer weer voor te gaan. Chapeau is het enige juiste woord. Dit is een leerschool, een investering voor hun eigen carrière. Voor hen en voor mezelf is deze ervaring bijzonder leerrijk.” (JPV)

Zondag 19 maart om 15 uur: KSV Jabbeke – KSV Veurne.