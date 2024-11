Stefan Schwarz: “Spitsen lijken minder in vorm”

KWS Oudenburg speelde een sterk eerste periodekampioenschap, vierde de periodetitel in tweede provinciale A, maar kreeg nadien een tik. Zowel bij staartploeg Lichtervelde als thuis tegen nieuwkomer Ruddervoorde werd verloren.

Is het decompressie na het onverwacht behalen van die periodetitel? Of is het de onzekerheid omdat het eindrondeticket nog niet helemaal vastligt? Plots bleek dat SV Ingelmunster nog een kans maakt op de periode. Omdat het duel met KFC Heist werd omgewisseld en pas op 22 februari wordt gespeeld.

“Decompressie is het volgens mij niet”, reageert trainer Stefan Schwarz. “We trainen nog altijd scherp. Alleen worden onze doelrijpe kansen minder goed afgewerkt. Onze spitsen lijken wat minder in vorm. De voorbije weken hadden we ook af te rekenen met blessures en schorsingen. Terwijl we van speeldag twee tot en met negen telkens met hetzelfde elftal konden starten. Bovendien is onze kern vrij klein.”

Geen paniek

Na twee nederlagen is er uiteraard geen paniek bij KWS Oudenburg. “We zijn goed gestart en hebben al 22 punten”, gaat Schwarz verder. “We mikken op 40 tot 45 punten, op een rustig seizoen. Tegen Ruddervoorde waren we niet echt in onze normale doen. Na de rust kwamen we goed uit de kleedkamer, stelden we op corner snel gelijk, maar lieten we via Nick Deschacht een grote kans op 2-1 liggen. Het werd 1-2, een goal met een buitenspelgeurtje, en daarna bij geharrewar 1-3. Ons slotoffensief was een maat voor niets.”

Zondag krijgt Oudenburg het bezoek van SK Eernegem. Deschacht kijkt geschorst toe. Jonathan Borguet is terug na blessure en viel tegen Ruddervoorde al in. Andres T’Kint en Yannick Laleman keren terug uit schorsing. Daarnaast kijkt Oudenburg uiteraard uit naar 22 februari. Als Ingelmunster uit bij Heist met twee doelpunten verschil wint gaat de eerste periodetitel naar daar.

22 februari

“Niemand wist dat het duel tussen Heist en Ingelmunster omgewisseld was”, aldus Stefan Schwarz. “Dat werd pas daags nadat we de periodetitel vierden duidelijk. Iets wat de bobo’s in Brussel hadden beslist. Er kan op 22 februari nog veel gebeuren. Bijvoorbeeld dat bij Heist die week vier vaste waarden gaan skiën. Het kan allemaal.” (HF)