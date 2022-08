Sportavrienden Veldegem winnen bij eerste deelname meteen Memorial Georges Verplancke

De Romeinen noemden het komen, zien en overwinnen. Dat is wat de Sportavrienden Veldegem hebben gedaan bij hun allereerste deelname aan het Torhoutse tornooi voor amateurvoetbalploegen Memorial Gerorges Verplancke.

Ze toonden zich het meest trefzeker van de acht deelnemende ploegen en klopten in de finale KWB Don Bosco Torhout, dat zo voor het tweede jaar op rij vrede moet nemen met een tweede plaats in het tornooi. Vorig jaar, bij de 40ste editie, liet KWB zich in de finale nipt de das omdoen door gastheer VK Eendracht Torhout, dat met 4-3 de zege pakte. Tornooidirecteur Peter Verplancke, naar wiens overleden vader het tornooi genoemd is, kan op vier mooie voetbalweken terugblikken. Weliswaar met niet al te veel doelpunten, maar dat werd in de finalewedstrijd ruim goedgemaakt dankzij de vooroorlogse score. De Sportavrienden wonnen met 8-4 en dus kregen de talrijke toeschouwers liefst twaalf doelpunten te zien.

Derde werd FC Ter Mote Ruddervoorde, vierde VK Eendracht, vijfde KVK Denys Lichtervelde, zesde SC Marietteje Hertsberge, zevende DDT Veldegem en hekkensluiter VK Postboys Torhout. De trofee van beste doelman ging naar Niels Koekuyt (Eendracht) en van topschutter naar Didier Termote met zes goals (KWB Don Bosco). FC Ter Mote won de Zuipbeker en KVK Denys de fairplaytrofee. Björn Moeyaert schonk een matchbal. Hij wil in Veldegem prins carnaval worden.

“Het tornooi is uitstekend verlopen”, klinkt Peter Verplancke tevreden. “We hadden de zon als bondgenoot, zelfs in die mate dat er tijdens nogal wat wedstrijden drankpauzes noodzakelijk waren. Enkele resultaten waren niet naar verwachting, omdat bepaalde ploegen niet altijd op hun volle sterkte stonden als gevolg van de vakantieperiode en de reizen van hun spelers. Het doet deugd dat de finale een spectaculair sluitstuk geworden is, gekruid met liefst twaalf goals. Zo konden we het trouwe publiek een prachtige slotwedstrijd aanbieden. De Sportavrienden, die voor het eerst aan ons tornooi deelnamen, werden de verdiende winnaars. Met KWB Don Bosco kregen ze een waardige en sportieve tegenstander tussen de lijnen. Het is nu uitkijken naar de 42ste editie van de Memorial in 2023. Het zal de 15de keer zijn dat we het tornooi met onze club VK Eendracht organiseren.” Op de foto de finalisten met zittend De Sportavrienden en staand Don Bosco. (JS/foto JS)