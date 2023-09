Sören Maenhout debuteert als T1 bij VK Dudzele

Sören Maenhout eindigde zijn actieve voetballoopbaan toen VK Dudzele, als kampioen, promoveerde naar de hogere reeks. Vervolgens fungeerde hij één seizoen als T2 van Danny Couvreur en kreeg lof omwille van zijn vakkennis. Nu staat hij zelf aan het sportieve roer.

De ex-voetballer met de fluwelen traptechniek blijft verzot op het spelletje, maar kan relativeren als geen ander. “Op ons niveau, in derde provinciale B, moet je twee keer per week inzet met amusement combineren en in het weekend gedreven je partijtje afhaspelen. Maak daar toch geen staatszaak van. We beten de competitiespits af in Ruddervoorde, tegen de absolute titelpretendent. We kwamen 0-1 voor en er werd ons vervolgens een loepzuivere strafschop onthouden. Uiteindelijk verloren we met 4-1 en hielden het spannend tot acht minuten voor affluiten. Ik ben dus totaal niet ontgoocheld, we hadden niets te verliezen in het hol van de leeuw.”

Rustig kampioenschap

“Nu maken we ons op voor de thuismatch tegen Dosko Kanegem. Die rivalen verloren thuis tegen Lombardsijde. Wie nu aan het kortste eind trekt, zal zo’n beetje de start gemist hebben. Toch reken ik onze eerstvolgende opponent evenzeer bij de favorieten voor de prijzen. Wijzelf mikken op een rustig kampioenschap waarin we af en toe zullen uitpakken met een stunt. Er kwamen enkele jongens bij die de kwaliteit omhoog stuwen. Ze hebben zich direct geïntegreerd. Het blijft een superbende.”

Beetje oorlog maken

“Voor mij verandert er weinig. Toen ik nog speelde, voerde ik vaak het hoge woord als kapitein. Afgelopen kampioenschap kreeg ik van eerste in bevel Dany Couvreur zeer veel medezeggenschap. Nu ben ik eerste verantwoordelijke en coach ik gedreven. Johnny Deryckere, ex-voorzitter en nu nog steeds gerechtigd correspondent, zit naast me in de dug-out, net als vorig jaar. We overleggen als goede vrienden. Trouwens ik ga niet zitten rekenen en tellen. We haspelen week na week onze match af en zien wel waar ons schip zal stranden. Wel prent ik de jongens steevast in goed voetbal te brengen en een beetje oorlog te maken.” (Jean Pierre Vanheerswynghels)

Zaterdag 9 september om 19.30 uur: VK Dudzele-Dosko Kanegem.